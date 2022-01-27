Телеведущий Шейнин призвал Европу и Украину вспомнить историю из-за «бучи» США

Москва, 27 января. Европейские страны и Украина должны вспомнить из истории, к чему приводят спровоцированные Соединенными Штатами конфликты в Старом Свете, заявил российский телеведущий Артем Шейнин.

Западные издания продолжают публиковать недостоверную информацию якобы о подготовке «вторжения» на Украину со стороны России. Многие киевские чиновники не верят в такой сценарий, однако это не мешает иностранным СМИ продолжать распространять фейки о действиях Москвы.

Артем Шейнин считает, что европейским странам необходимо вспомнить уроки истории. В частности, когда в Старом Свете происходили войны либо другие конфликты, уровень жизни на территории США сразу же повышался. Вашингтон элементарно зарабатывал на эскалации ситуации в Европе. Ярким подтверждением этому стали прошедшие мировые войны.

«История учит нас, и это не один, не два и не три раза случалось, что когда люди, живущие за океаном и не граничащие ни с кем в Европе, устраивают какую-нибудь бучу в Европе, там все гарантированно начинают жить сильно хуже, а за океаном начинают на этих основаниях жить сильно лучше. С этим не поспорит никто. Этому учит нас история Первой мировой войны и особенно Второй мировой войны. И еще много чего», — отметил телеведущий в эфире передачи «Время покажет».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украина превратилась в игрушку в руках США. По его словам, Киев используют в качестве антироссийского инструмента.