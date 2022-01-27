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Доступность жилья в России начала снижаться

Экономика
Доступность жилья в России начала снижаться
pixabay.com

Москва, 27 января. Коэффициент доступности жилья продолжает снижаться в РФ, выяснили специалисты платформы онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН. Об этом пишет РИА Новости.

Стоимость жилищного объекта в России в среднем равняется семейному доходу за четыре с половиной года. Данные цифры получены с помощью специального индикатора КЖД.

Отмечается, что доступность жилья минимальна за последние годы с валютного кризиса, который фиксировался в 2014-2015 годах. Самой доступной с тех пор недвижимость была только в 2019 году. На тот момент времени семье необходимо было порядка 3,7 лет, чтобы скопить достаточно средств на квартиру. В 2015 году соответствующий показатель равнялся пяти годам.

Коэффициент доступности жилья представляет собой формулу, которая рассчитывает финансовые возможности проживающих в крупном городе (более миллиона человек) двух человек в браке, имеющих работу, которые желают купить на «вторичке» квартиру площадью 54 «квадрата».

«Если в 2019 году КДЖ был в среднем 3,9 ("жилье не очень доступно"), то в 2020 году снизился до 4, а в 2021 году – до 4,7 ("приобретение жилья серьезно осложнено")», — указывается в исследовании ЦИАН.

Средний номинальный доход семьи в городах-миллионниках России, пишут эксперты со ссылкой на Росстат, вырос за пару лет на 13% и составил 100 тыс. рублей. При этом средняя стоимость «квартиры-модели» увеличилась на 36%, достигнув 5,66 млн рублей.

«Росбанк» ранее презентовал исследование, которое свидетельствует о значительном росте цен на вторичном рынке недвижимости во множественных городах России. Среди лидеров по подорожанию жилья оказался Петербург.

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Все новости / Экономика / Доступность жилья в России начала снижаться
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