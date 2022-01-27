Младшая сестра Маликова показала редкий кадр с сыном и невесткой

Москва, 27 января. Младшая сестра певца и композитора Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова опубликовала редкое фото с сыном в честь его дня рождения. На снимок попал не только молодой человек, но и его жена.

Артистка выложила кадр с сыном и невесткой на своей странице в Instagram. На фото улыбающаяся троица позирует у новогодней елки. Маликова оставила в посте теплые пожелания для сына, которому исполнилось 23 года.

«Пусть радости и счастья в жизни будет как можно больше! С днем рождения, Димочка», — подписала снимок певица.

Племянник Дмитрия Маликова позировал перед камерой в сером пиджаке, темной футболке, черных джинсах и кроссовках. Супруга виновника торжества составила образ в едином цвете из приталенного черного пиджака с поясом, обтягивающих брюк и высоких сапог.

Инна Маликова тоже выбрала черный наряд. Она надела платье-миди с открытыми плечами и эффектными рукавами, расшитыми перьями и стразами. Певица дополнила образ босоножками на каблуках в тон платью.

Pr Scr instagram.com / @innamalikova

Благодаря сыну и его жене младшая сестра Дмитрия Маликова стала бабушкой несколько лет назад. Звездная семья долго скрывала новость о рождении ребенка, но затем все же показала публике подросшую девочку.

Ранее Инна Маликова добилась досрочного выхода на пенсию. Для этого сестре композитора пришлось обратиться в суд.