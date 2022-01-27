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Люблю ее за талант и искренность: Успенская трогательно поздравила Ваенгу с днем рождения
Шоу-бизнес
Люблю ее за талант и искренность: Успенская трогательно поздравила Ваенгу с днем рождения
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Шансонье и популярная певица Любовь Успенская в разговоре с ФАН поздравила российскую эстрадную артистку Елену Ваенгу с днем рождения. Талантливой музыкантке 27 января исполнилось 46 лет.

«С удовольствием поздравлю Леночку. Люблю за ее человеческие душевные качества, за талант, за ее искренность», — трогательно поздравила коллегу Успенская.

«Люблю за талант»: певица Успенская трогательно поздравила Ваенгу с днем рождения
wikipedia.org / Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Приятельские отношения между яркими и самобытными исполнительницами завязались на съемках шестого сезона популярного шоу «Три аккорда» на «Первом канале». Успенская искренне и с восхищением комментировала каждое выступление знаменитой брюнетки.

Свою творческую деятельность Елена Ваенга начала как автор песен в совсем юном возрасте — написанная в девять лет композиция «Голуби» принесла молодому дарованию победу на всесоюзном конкурсе молодых композиторов Кольского полуострова. Она с малых лет выступала на сцене и мечтала о шоу-бизнесе. Детство девушка провела в городе Североморск, Мурманской области, но потом уехала строить творческую карьеру к родственникам в Санкт-Петербург.

Люблю ее за талант и искренность: Успенская трогательно поздравила Ваенгу с днем рождения
Федеральное агентство новостей /

Ее хиты исполняют такие именитые музыканты и артисты как Александр Маршал, Татьяна Тишинская, группа «Стрелки». Ваенга проснулась по-настоящему знаменитой в 2005 году, когда состоялась премьера ее дебютного альбома в жанре шансон «Белая птица». Среди слушателей бешеную популярность обрели такие хиты, как «Желаю», «Аэропорт», «Тайга», «Шопен» и заглавная композиция, на которую вышел клип. 28 ноября 2009 года Елена Ваенга получила свой первый приз «Золотой граммофон» за песню «Курю».

Елена Ваенга временно поставила на паузу музыкальную карьеру на фоне пандемии. Артистка рассказала, как изменилась ее жизнь во время вынужденного отпуска от гастролей.

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елена ваенга шоу-бизнес день рождения знаменитости шансон
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