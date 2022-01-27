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#БЕЗФИЛЬТРОВ с Олесей Широковой и Дмитрием Булановым. От чего зависит заработок блогера?

Видео

Ведущий Антон Беккужев пришел в гости к «самой танцевальной паре России». Олеся Широкова и Дмитрий Буланов раскрыли семейные тайны и рассказали, как заработать на блогинге и хореографии.

Блогеры широко известны в сети как Сrazy_dance_family, на страницу пары в Instagram подписалось более двух миллионов человек. Молодые люди — финалисты и призеры многих российских и европейских хореографических конкурсов. Они активно пропагандируют здоровый образ жизни и являются основателями популярной школы танцев.

Герои провели экскурсию по своей роскошной квартире, рассказали, где находится место их семейной силы, а также поведали, откуда в их личной коллекции появился подлинник знаменитого художника Ильи Репина, который раньше украшал стены Третьяковской галереи. Также вместе с ведущим ребята попали на сеанс цифрового психолога.

Что приносит доход блогерам в России, и сколько на этом можно зарабатывать? Как регулярно путешествовать по миру, но при этом обеспечить ребенку достойное школьное образование, и отличается ли образ блогеров в Instagram от реальности? Смотрите новый эпизод проекта ФАН #БЕЗФИЛЬТРОВ, чтобы узнать об этом вместе с Антоном Беккужевым.

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интервью безфильтров антон беккужев олеся широкова дмитрий буланов
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