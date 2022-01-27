Конгресс Чили гарантировал народу пенсии

Сантьяго, 27 января. Конгресс Чили единогласно одобрил законопроект о всеобщих гарантированных пенсионных выплатах. Об этом сообщает Правительство Чили.

Новый проект обеспечит увеличение минимальных пенсионных выплат до 220 долларов для пожилых людей старше 65 лет и лиц, не входящих в 10% наиболее богатых граждан.

Данная норма поможет свыше 2,5 млн чилийцев в 2022 году — на 600 тысяч больше, чем в предыдущем. Пенсия будет выплачиваться бенефициарам прямым путем, а не через частные фонды, которые до этого занимались данным вопросом.

La Pensión Garantizada Universal fue aprobada y será ley✍️La nueva PGU aumentará las pensiones en $185.000, de todos los adultos mayores de 65 años, que se encuentren en el 90% de menores recursos de la población????????Más info en????https://t.co/JgdbC0J71b #PensiónGarantizadaUniversal pic.twitter.com/rBYMjb4ImX — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 26, 2022

Министр финансов Родриго Серда отметил, что закон, который еще предстоит обнародовать, будет иметь постоянный характер. Проект также гарантирует увеличение пенсионных выплат по инвалидности для взрослых и детей с физическими и умственными недостатками.

Президент Чили Себастьян Пиньера поблагодарил конгресс в связи с принятием акта и отметил, что правительство «нацелено на улучшение жизни пожилых людей».

Федеральное агентство новостей /

Вопрос пенсий стал одним из центральных в политической повестке дня южноамериканской страны. В апреле 2021 года прошли массовые протесты против решения Пиньеры об отмене третьих выплат из пенсионного фонда после того, как он под давлением общественности одобрил снятие 10% накоплений из-за кризиса, вызванного пандемией.