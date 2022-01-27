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Конгресс Чили гарантировал народу пенсии

Весь мир
Конгресс Чили гарантировал народу пенсии
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace/XinHua

Сантьяго, 27 января. Конгресс Чили единогласно одобрил законопроект о всеобщих гарантированных пенсионных выплатах. Об этом сообщает Правительство Чили.

Новый проект обеспечит увеличение минимальных пенсионных выплат до 220 долларов для пожилых людей старше 65 лет и лиц, не входящих в 10% наиболее богатых граждан.

Данная норма поможет свыше 2,5 млн чилийцев в 2022 году — на 600 тысяч больше, чем в предыдущем. Пенсия будет выплачиваться бенефициарам прямым путем, а не через частные фонды, которые до этого занимались данным вопросом.

Министр финансов Родриго Серда отметил, что закон, который еще предстоит обнародовать, будет иметь постоянный характер. Проект также гарантирует увеличение пенсионных выплат по инвалидности для взрослых и детей с физическими и умственными недостатками.

Президент Чили Себастьян Пиньера поблагодарил конгресс в связи с принятием акта и отметил, что правительство «нацелено на улучшение жизни пожилых людей».

Конгресс Чили гарантировал народу пенсии
Федеральное агентство новостей /

Вопрос пенсий стал одним из центральных в политической повестке дня южноамериканской страны. В апреле 2021 года прошли массовые протесты против решения Пиньеры об отмене третьих выплат из пенсионного фонда после того, как он под давлением общественности одобрил снятие 10% накоплений из-за кризиса, вызванного пандемией.

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