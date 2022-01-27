Бельгия начнет выдавать паспорта с изображениями из комиксов с 7 февраля

Брюссель, 27 января. Власти Бельгии начнут выдавать загранпаспорта с иллюстрациями из комиксов, сообщила министр иностранных дел страны Софи Вильмес.

В новый документ будут внедрены технологии для обеспечения безопасности и персонализации данных. Благодаря дизайну паспорт может стать легкоузнаваемым.

Глава МИД Бельгии также выразила благодарность авторам и правообладателям, которые приняли участие в проекте. Паспорт нового образца можно получить с 7 февраля 2022 года. Срок действия документа составит семь лет для взрослых, и пять лет — для несовершеннолетних.

Многие документы россияне могут использовать в электронном виде, однако бумажные оригиналы свидетельства о рождении, а также трудовой книжки нельзя выбрасывать. Об этом сообщил старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский.