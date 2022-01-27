Саудовские власти приступили к масштабной реконструкции трущоб города Джидда

Прибрежный город Джидда в Саудовской Аравии ждет масштабная реконструкция в рамках реализации плана по развитию трущоб. Разработанные властями проекты подразумевают полный снос и повторную застройку в 32 кварталах, занимающих площадь более 214 млн квадратных метров.

Мэрия Джидды начала рассылать уведомления об эвакуации из жилых и офисных зданий в плохо развитых частях города около трех месяцев назад. Сейчас большую большинство из них уже отключили от электросетей и систем водоснабжения, что является предварительным этапом перед демонтажем располагающихся там построек.

Thank you sweet #SaudiArabia...????????????????

Jeddah to have major facelift, covering over 60 undeveloped neighborhoods~ https://t.co/KfpAiBJdoM — Sabitha Rahim (@RahimSabitha) January 27, 2022

К решению о глобальной реконструкции города власти пришли еще два года назад. Для такого шага было сразу несколько поводов: обветшалость располагающихся там домов, недостаточное и неравномерное размещение зданий, обилие самостроя. Только 24 млн квадратных метров площадей в этих 32 районах Джидды сейчас имеют надлежащим образом оформленные документы на право собственности.

Планы реконструкции города начали разрабатывать в рамках большого проекта по развитию трущоб во всем королевстве. Тем не менее конкретные механизмы освоения таких территорий были официально утверждены Министерством муниципальных и сельских дел и жилищного строительства Саудовской Аравии лишь к концу 2020 года. Для решения соответствующих задач был создан специальный Департамент развития центральных районов, который связан с Агентством городского планирования.

«Основное внимание мэрии направлено на то, чтобы как можно быстрее предоставить отличные услуги в развивающихся кварталах, где их сейчас совсем нет, что позволит достичь целей Vision 2030. Мэрия установила показатели и цели для развития столпов улучшения качества жизни», — рассказал мэр Джидды Салех аль-Турки.

При этом градоначальник сообщил, что в общей сложности портовый город на берегу Красного моря имеет свыше 60 кварталов, требующих внимания в рамках новой государственной инициативы.

Урбанистическое перерождение Джидды

Центральные власти проявляют особый интерес к данному населенному пункту довольно давно. Так, в конце декабря минувшего года наследный принц Мухаммад бин Салман лично принял участие в презентации генерального плана проекта «Центральный район Джидды». Этот амбициозный проект стоимостью около 75 млрд саудовских риялов (около 20 млрд долларов США) предполагает застройку 5,7 млн квадратных метров земли с видом на Красное море и будет финансироваться совместно государственным инвестиционным фондом и частными компаниями, в том числе из других стран.

Saudi Arabia’s Crown Prince Mohamed Bin Salman reveals master plan of 75 billion riyal Jeddah Central Project, here’s a breakdown ????https://t.co/S1vr9iwDPQ — The National (@TheNationalNews) December 17, 2021

Предполагается, что этот проект поможет дальнейшему укреплению экономики города за счет создания привлекательных туристических достопримечательностей, в числе которых — оперный театр, музей, спортивный стадион и океанариум. По плану в течение десятилетия все это должно принести государственной казне дополнительные доходы около 47 млрд саудовских риялов (12,5 млрд долларов). В совокупности с программой освоения трущоб за данный срок облик города может кардинально измениться.

Федеральное агентство новостей /

Запущенная наследным принцем Мухаммадом бин Салманом инициатива Vision 2030 направлена на полное переустройство жизни государства и развитие широкой линейки проектов, призванных помочь королевству в диверсификации экономики и снижении зависимости от нефтяных доходов.