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Саудовские власти приступили к масштабной реконструкции трущоб города Джидда

  /   Обновлено: 27 января 2022 18:36
Весь мир
Саудовские власти приступили к масштабной реконструкции трущоб города Джидда
wikipedia.org  /  Gregor Rom / CC BY-SA 4.0

Прибрежный город Джидда в Саудовской Аравии ждет масштабная реконструкция в рамках реализации плана по развитию трущоб. Разработанные властями проекты подразумевают полный снос и повторную застройку в 32 кварталах, занимающих площадь более 214 млн квадратных метров.

Мэрия Джидды начала рассылать уведомления об эвакуации из жилых и офисных зданий в плохо развитых частях города около трех месяцев назад. Сейчас большую большинство из них уже отключили от электросетей и систем водоснабжения, что является предварительным этапом перед демонтажем располагающихся там построек.

К решению о глобальной реконструкции города власти пришли еще два года назад. Для такого шага было сразу несколько поводов: обветшалость располагающихся там домов, недостаточное и неравномерное размещение зданий, обилие самостроя. Только 24 млн квадратных метров площадей в этих 32 районах Джидды сейчас имеют надлежащим образом оформленные документы на право собственности.

Планы реконструкции города начали разрабатывать в рамках большого проекта по развитию трущоб во всем королевстве. Тем не менее конкретные механизмы освоения таких территорий были официально утверждены Министерством муниципальных и сельских дел и жилищного строительства Саудовской Аравии лишь к концу 2020 года. Для решения соответствующих задач был создан специальный Департамент развития центральных районов, который связан с Агентством городского планирования.

«Основное внимание мэрии направлено на то, чтобы как можно быстрее предоставить отличные услуги в развивающихся кварталах, где их сейчас совсем нет, что позволит достичь целей Vision 2030. Мэрия установила показатели и цели для развития столпов улучшения качества жизни», — рассказал мэр Джидды Салех аль-Турки.

При этом градоначальник сообщил, что в общей сложности портовый город на берегу Красного моря имеет свыше 60 кварталов, требующих внимания в рамках новой государственной инициативы.

Урбанистическое перерождение Джидды

Центральные власти проявляют особый интерес к данному населенному пункту довольно давно. Так, в конце декабря минувшего года наследный принц Мухаммад бин Салман лично принял участие в презентации генерального плана проекта «Центральный район Джидды». Этот амбициозный проект стоимостью около 75 млрд саудовских риялов (около 20 млрд долларов США) предполагает застройку 5,7 млн квадратных метров земли с видом на Красное море и будет финансироваться совместно государственным инвестиционным фондом и частными компаниями, в том числе из других стран.

Предполагается, что этот проект поможет дальнейшему укреплению экономики города за счет создания привлекательных туристических достопримечательностей, в числе которых — оперный театр, музей, спортивный стадион и океанариум. По плану в течение десятилетия все это должно принести государственной казне дополнительные доходы около 47 млрд саудовских риялов (12,5 млрд долларов). В совокупности с программой освоения трущоб за данный срок облик города может кардинально измениться.

Пять лет программе Vision 2030: успехи и неудачи самого крупного проекта Саудовской Аравии
Федеральное агентство новостей /

Запущенная наследным принцем Мухаммадом бин Салманом инициатива Vision 2030 направлена на полное переустройство жизни государства и развитие широкой линейки проектов, призванных помочь королевству в диверсификации экономики и снижении зависимости от нефтяных доходов.

Vision 2030
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Саудовские власти приступили к масштабной реконструкции трущоб города Джидда
саудовская аравия джидда
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