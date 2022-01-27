Заболевшая коронавирусом Манижа отменила концерт в Москве

Москва, 27 января. Участница Евровидения Манижа Сангин сообщила поклонникам в Instagram об отмене большого концерта в Москве из-за болезни. У артистки выявили штамм «Омикрон».

Манижа заявила, что почти все ее близкие друзья и коллеги-музыканты переболели COVID-19 или болеют в настоящий момент. Новость о заражении «Омикроном» певица восприняла крайне негативно.

«Я поплакала, но поняла, что нужно принимать взвешенное решение насчет моего концерта, который должен был состояться 2 февраля. Я не могу и не буду подвергать никого риску заражений», — поделилась артистка.

Prt Scr instagram.com / @manizha

В итоге Манижа решила отменить свое выступление. При этом все деньги за билеты будут возвращены зрителям. По словам звезды, дату концерта неоднократно меняли, поэтому в очередной раз переносить перформанс «у нее нет морального права».

Поклонники отреагировали на новость о болезни Манижи с пониманием. Они пожелали исполнительнице хита «Человеку нужен человек» сил и скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о болезни звезды ситкома «Универ» Настасьи Самбурской. Артистка показала положительный результат теста на коронавирус.