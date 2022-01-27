Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 19:15
19:10
Происшествия
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве бывшего хоккеиста в Казани
19:10
Общество
Барнаульские пожарные спасли из задымленного дома 10 человек
19:08
Происшествия
Суд арестовал сотрудницу нижегородского «Сбербанка» за кражу 26 млн рублей
19:06
Общество
Sputnik перечислил 13 подарков, которые не стоит презентовать мужчине
19:05
Политика
Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
19:04
Общество
Главные новости дня: 27 января
19:03
Шоу-бизнес
Психолог Тлиашинова вспомнила, как пыталась помочь лежавшей в коме МакSим
19:02
Экономика
Индексация пенсий и увеличение маткапитала в России с 1 февраля: кому и сколько добавят денег
19:00
Общество
Минздрав России ожидает прибытия инспекции ВОЗ для одобрения «Спутника V» в феврале
18:59
Общество
Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Заболевшая коронавирусом Манижа отменила концерт в Москве

  /   Обновлено: 27 января 2022 17:58
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Манижа отменила концерт в Москве
eurovision.tv  /  Пресс-служба Евровидение

Москва, 27 января. Участница Евровидения Манижа Сангин сообщила поклонникам в Instagram об отмене большого концерта в Москве из-за болезни. У артистки выявили штамм «Омикрон».

Манижа заявила, что почти все ее близкие друзья и коллеги-музыканты переболели COVID-19 или болеют в настоящий момент. Новость о заражении «Омикроном» певица восприняла крайне негативно.

«Я поплакала, но поняла, что нужно принимать взвешенное решение насчет моего концерта, который должен был состояться 2 февраля. Я не могу и не буду подвергать никого риску заражений», — поделилась артистка.

Заболевшая коронавирусом Манижа отменила концерт в Москве
Prt Scr instagram.com / @manizha

В итоге Манижа решила отменить свое выступление. При этом все деньги за билеты будут возвращены зрителям. По словам звезды, дату концерта неоднократно меняли, поэтому в очередной раз переносить перформанс «у нее нет морального права».

Поклонники отреагировали на новость о болезни Манижи с пониманием. Они пожелали исполнительнице хита «Человеку нужен человек» сил и скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось о болезни звезды ситкома «Универ» Настасьи Самбурской. Артистка показала положительный результат теста на коронавирус.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Заболевшая коронавирусом Манижа отменила концерт в Москве
коронавирус Манижа омикрон
Комментировать