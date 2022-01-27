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«Путешественники во времени» рассказали, что ждет человечество в будущем

Общество
«Путешественники во времени» рассказали, что ждет человечество в будущем
pixabay.com

Москва, 27 января. Путешествия во времени до сих пор не получили подтверждения в научном сообществе, однако многие люди утверждают, что побывали в будущем.

В 5000 году нашей эры люди будут жить под водой. Мировой океан выйдет из берегов из-за таяния льдов, это вынудит человечество приспособиться к новым условиям, уверяет американец Эдвард.

Джек Родсон предсказал глобальное изменение климата через 100 лет, облака приобретут алый оттенок. Третья мировая война не сотрет мир с лица Земли. Он уверяет, что инопланетяне давно живут на Земле, и в XXI веке это станет общеизвестно.

«Путешественники во времени» рассказали, что ждет человечество в будущем
pixabay.com /

Идею мирной интеграции инопланетян в земное сообщество поддерживает и Каспер. Он предсказал, что в 2028 году существа с других планет будут жить среди людей, а вместо еды будут белые шарики. Не нужно будет тратить время на приготовление пищи, одна капсула насытит человека на сутки. Каспер утверждает, что глобальное наводнение случится в 2063 году.

Ной Новак предсказал большую войну, которую развернут США и Северная Корея. Новак даже смог пройти проверку на детекторе лжи. Он также предрек изобретение лекарства от рака и передачу домашнего быта роботам. Ной Новак сообщил, что в будущем будут изобретены таблетки от старения.

«Путешественники во времени» рассказали, что ждет человечество в будущем
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Александр Смит утверждает, что в середине XXI века человечество вступит в контакт с другими цивилизациями, которые поделятся с землянами высокими технологиями.

Многие «путешественники во времени» говорят о восстании машин, порабощении людей роботами и компьютерами. Не совпадают только даты захвата мира искусственным разумом, говорят о 3000 и 4000 годах.

Попытки человечества установить контакт с внеземными цивилизациями могут привести к концу жизни на Земле, уверены западные физики. Вероятную встречу землян с инопланетянами можно сравнить с прибытием Христофора Колумба на берега Северной Америки и его последующего контакта с туземцами

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