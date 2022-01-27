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Бородина намекнула, что Курбан Омаров не общается с их дочерью

Шоу-бизнес
Бородина намекнула, что Курбан Омаров не общается с их дочерью
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 27 января. Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, как складываются отношения ее бывшего мужа, бизнесмена Курбана Омарова, с их дочерью Теоной. Знаменитость намекает, что ее экс-супруг не стремится поддерживать общение с ребенком.

Развод ведущей «Дома-2» по-прежнему вызывает много вопросов, поскольку экс-супруги так и не озвучили точную причину расставания. Судя по публикациям Бородиной и Омарова в соцсетях, сохранить хорошие отношения им не удалось.

Это, похоже, сказывается и на дочери бывших супругов. Подписчики телеведущей даже предположили, что она запрещает бизнесмену общаться с ребенком.

Один из поклонников задал звезде экрана соответствующий вопрос в Instagram Stories. Бородина ответила, что никогда не запрещала своим детям общаться с их отцами. По словам блогера, в этом вопросе играет роль только личное желание. При этом теледива намекнула, что Омаров сам не общается с дочерью.

«Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего… А можно ничего не писать и спокойно общаться», — подчеркнула знаменитость.

Бородина намекнула, что Курбан Омаров не общается с их дочерью
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Можно предположить, что старшая дочь Бородиной Маруся тоже не видится со своим отцом — первым супругом телеведущей Юрием Будаговым. Его обвинили в мошеннических действиях и объявили в розыск, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Бородина пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Знаменитость попала под капельницу и заподозрила у себя коронавирус.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина намекнула, что Курбан Омаров не общается с их дочерью
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