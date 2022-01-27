Политолог Сатановский предложил размещать российские ракеты в Канаде вместо Кубы

Москва, 27 января. России пора напомнить США о сожжении Вашингтона в 1814 году и разместить свои ракеты поближе к американской столице, о чем заявил политический эксперт Евгений Сатановский.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может размещать свои военные базы на Кубе или в Венесуэле. В беседе с «ПолитРоссией» политолог Евгений Сатановский отметил, что необязательно размещать ракеты в упомянутых странах, поскольку для этой цели есть более подходящие страны.

«Вопрос о размещении военных баз за границей нужно задавать Шойгу, Путину или Лаврову. Для меня лучшая страна, где надо размещать российские военные базы — это Канада. До Вашингтона недалеко», — сообщил Сатановский.

По мнению политолога, Канада отлично подходит для того, чтобы напомнить США о событиях 1812-1815 годов, когда армия Британской империи почти дотла сожгла Вашингтон. Сатановский уверен, что появление ракетных арсеналов по соседству с США вызовет у американских властей «приятную ностальгию по старому доброму времени».

Заявление о невозможности размещения российских баз в Венесуэле и Кубе сделал в четверг зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По словам политика, обе страны стремятся выйти из изоляции и наладить отношения с США, чему не поспособствует появление российских военных объектов.

Ранее возможность размещения российских ракет в Латинской Америке допустил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с США, о чем сообщил RT.