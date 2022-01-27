Акции компаний США перестали расти после заявления председателя ФРС Пауэлла

Вашингтон, 27 января. Американские акции перешли к снижению после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности ЦБ поднять процентные ставки в марте, сообщает «Прайм».

Пауэлл уточнил, что ФРС не исключает повышения ставок после каждого заседания. Это вынужденная мера для борьбы с инфляцией в США.

Падение S&P 500 составило менее чем 0,2%, Nasdaq 100 закрылся с прибавлением 0,2%. Основные фондовые индексы США в течение 3 дней испытывают повышенную волатильность, поскольку внимание инвесторов было приковано к решению ФРС. Им важно понять, насколько агрессивно будет действовать регулятор для стабилизации инфляции.

«ФРС не исключает повышения ставки на каждом заседании, повышения ставки по федеральным фондам более чем на +25 бп или ускорения исчерпания баланса. Это означает, что у них перед каждым заседанием в этом году наготове весь спектр инструментов для борьбы с инфляцией, который они готовы применить если необходимо. Поэтому его комментарии были восприняты как более ястребиные, чем ожидалось рынком», — заявил Кейт Бьюкенен, портфельный менеджер Globalt Investments.

Инвестор Джереми Грэнтэм считает, что миру придется жить в условиях высокой инфляции, замедления роста экономики и нехватки рабочих рук. Людям нужно будет привыкнуть к дефициту и скачкам цен. Ранее аналитики также рассказали, по каким причинам в США может произойти дефолт.