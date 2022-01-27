Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 19:14
19:10
Происшествия
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве бывшего хоккеиста в Казани
19:10
Общество
Барнаульские пожарные спасли из задымленного дома 10 человек
19:08
Происшествия
Суд арестовал сотрудницу нижегородского «Сбербанка» за кражу 26 млн рублей
19:06
Общество
Sputnik перечислил 13 подарков, которые не стоит презентовать мужчине
19:05
Политика
Ультиматум России по безопасности в Восточной Европе обескуражил власти США
19:04
Общество
Главные новости дня: 27 января
19:03
Шоу-бизнес
Психолог Тлиашинова вспомнила, как пыталась помочь лежавшей в коме МакSим
19:02
Экономика
Индексация пенсий и увеличение маткапитала в России с 1 февраля: кому и сколько добавят денег
19:00
Общество
Минздрав России ожидает прибытия инспекции ВОЗ для одобрения «Спутника V» в феврале
18:59
Общество
Парк развлечений по аниме Миядзаки откроют в Японии 1 ноября
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Акции компаний США перестали расти после заявления председателя ФРС Пауэлла

Экономика
Акции компаний США перестали расти после заявления председателя ФРС Пауэлла
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 января. Американские акции перешли к снижению после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности ЦБ поднять процентные ставки в марте, сообщает «Прайм».

Пауэлл уточнил, что ФРС не исключает повышения ставок после каждого заседания. Это вынужденная мера для борьбы с инфляцией в США.

Падение S&P 500 составило менее чем 0,2%, Nasdaq 100 закрылся с прибавлением 0,2%. Основные фондовые индексы США в течение 3 дней испытывают повышенную волатильность, поскольку внимание инвесторов было приковано к решению ФРС. Им важно понять, насколько агрессивно будет действовать регулятор для стабилизации инфляции.

«ФРС не исключает повышения ставки на каждом заседании, повышения ставки по федеральным фондам более чем на +25 бп или ускорения исчерпания баланса. Это означает, что у них перед каждым заседанием в этом году наготове весь спектр инструментов для борьбы с инфляцией, который они готовы применить если необходимо. Поэтому его комментарии были восприняты как более ястребиные, чем ожидалось рынком», — заявил Кейт Бьюкенен, портфельный менеджер Globalt Investments.

Инвестор Джереми Грэнтэм считает, что миру придется жить в условиях высокой инфляции, замедления роста экономики и нехватки рабочих рук. Людям нужно будет привыкнуть к дефициту и скачкам цен. Ранее аналитики также рассказали, по каким причинам в США может произойти дефолт.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Акции компаний США перестали расти после заявления председателя ФРС Пауэлла
сша акции фрс S&P 500
Комментировать