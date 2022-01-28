Смешение музыкальных форматов: группа Limoncello о популярности нового жанра кроссовер

Рок-оперы, эстрадные концерты с симфоническим оркестром — все это вариации музыкального стиля кроссовер, который предполагает смешение форматов. С каждым годом кроссовер все популярнее — людям нравится новый опыт в уже знакомых мелодиях. ФАН поговорил с известной группой Limoncello об особенностях жанра и предстоящем событии.

Личный архив группы Limoncello /

— Limoncello — это кроссовер-проект. Вы сочетаете академическую и поп-музыку, рок и классику. Как Вы пришли именно к этому жанру, имея изначально классическое образование и будучи лауреатами конкурсов? Почему выбрали такой формат?

— В нашем понимании кроссовер — это не жанр и не стиль. Это, скорее, способ взаимодействия с музыкальной тканью. Как конструктор, но только состоящий из деталей разных наборов. Для академической музыки кроссовер не является чем-то особенным, практически в любом классическом произведении можно найти цитаты из разных стилей, направлений, из музыки других композиторов.

Мы применяем все эти техники к эстраде, за которой и была закреплена некоторая формализация жанров примерно до середины 90-х годов. Пробовать новое, делать что-то большее — это естественно для любого академического музыканта, который хочет развиваться. Иначе ты просто живой плеер. Кроссовер — сегодня в творчестве любого музыканта.

— Это направление музыки сегодня популярно: есть номинация Grammy и отдельный чарт Billboard. Очевидно, у такой музыки очень большая аудитория. Как бы Вы описали такого слушателя? Почему ему нравится эклектика, а не оригинал? Кто приходит к вам на концерты?

— Наш слушатель в первую очередь любит ту же музыку, что и мы. Сегодня аудитория очень активная и интересующаяся новым. Любой экспериментальный (а кроссовер — это всегда эксперимент) проект находит своего зрителя.

Любая работа с музыкальной тканью — это уникальный творческий опыт, которым кроссоверный артист готов делиться и который ты не можешь получить больше нигде. Зритель слышит знакомые конструкции, наслаждается любимой музыкой, при этом получает новый опыт.

Например, пианист Борис Березовский выходит на сцену Концертного зала имени Петра Чайковского и играет с народным вокальным ансамблем. Это что? Эклектика? Синтез? Виолончелист Денис Шаповалов написал рок-версию вариаций на тему рококо, и ее встретили фантастически тепло. Людям нравится получать новый опыт.

Личный архив группы Limoncello /

— Учитывая, насколько популярно это направление, есть много музыкантов, которые в нем работают. У Вас есть свои кумиры — люди, которые сделали что-то выдающееся в этом жанре?

— 2cellos, Tina Guo и Piano Guys. Довольно стандартно. Уже много лет они самые-самые.

— Как правило, артист работает в определенном жанре, но жанр кроссовер предполагает уже сам по себе смесь жанров. В результате нужно быть профи во многих направлениях. Наверняка, это дает определенную свободу?

— Свобода в интерпретации — это ценно для артиста. Когда нет стандартов, никто не может упрекнуть тебя в отступлении от канонов. Это снимает с шеи тяжеленный груз требований к соответствию условным «всегда так было, нельзя делать по-другому». Приятно и важно осознавать, что все, что ты делаешь, — это собственная трактовка, пропущенная только через призму своего опыта и вкуса.

— Как выбираете репертуар для концертных программ?

— Выбираем совокупно, исходя из нашего вдохновения, набора собственных требований и наших технических особенностей, а также особенностей именно инструментального коллектива. Таким образом мы, например, выделили для себя гранж, но отодвинули от себя диско. Эмпирическим путем.

— 30 января в «Известия Hall» у Вас премьера новой программы «Эпоха стадионного рока». Расскажите, что ждет зрителей в этот вечер?

— Мы готовим, разумеется, живой звук, уникальный видеоряд, свет, созданный специально для шоу, а на сцене мировые хиты Muse, Rammstein, U2, Linkin Park, Bon Jovi, Coldplay, Nirvana, Queen, Scorpions. И это лишь малая часть программы.

Но в первую очередь это будет крутой концерт. Постоянные зрители знают, что уйти без энергетической и эмоциональной зарядки с нашего выступления невозможно. Это далеко не камерная музыка и все самое громкое, взрывное и красивое, что есть в роке, мы тщательно собирали последние несколько лет. Но вот «стадионный рок» должен звучать на стадионах или, как в нашем случае, в культовых залах.

Личный архив группы Limoncello /

— Кто готовит для Вас аранжировки? Как Вы понимаете, что в песню Nirvana нужно добавить именно элементы барокко? Как происходит этот выбор и это взаимопроникновение жанров и их элементов?

— Большую часть аранжировок мы готовим сами — диплом обязывает. А вот с выбором элементов — по-разному. Иногда хочется импровизации и поиска на ходу, иногда какой-то элемент в ритме или мелодии песни сам наталкивает на ассоциативное заимствование.

Был несколько раз даже такой вариант, близкий к алеаторике: мы собираем карточки с интересными нам песнями и карточки с «атрибутами» (жанр, темп, просто указанное классическое произведение), тасуем и случайным образом получаем результат их смешения. Но в первую очередь, конечно, импровизация.

Личный архив группы Limoncello /

— Какую музыку любите слушать сами? Не для работы, а для души.

— Если говорить о музыке ради эстетического наслаждения, то из классики — [Камиль] Сен-Санс, [Густав] Холст, [Модест] Мусоргский. Из современного — Йеспер Кид, Арво Пярт и Стивен Райх. А из рока — Nirvana, Muse и Them Crooked Vultures.