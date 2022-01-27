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Конгрессвумен Грин заявила, что Байден защищает Украину из личного интереса

Весь мир
Конгрессвумен Грин заявила, что Байден защищает Украину из личного интереса
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден оказывает поддержку Украине из-за компромата, который имеется у украинского руководства на Хантера Байдена. Об этом сообщила член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, тысячи американских солдат рискуют быть убитыми в вооруженном противостоянии с Россией из-за преследования президентом Байденом личных интересов.

«У Украины есть компромат на Хантера Байдена. У Украины есть компромат на Джо Байдена — нашего президента. Поэтому множество наших солдат погибнет в войне, которую хочет устроить Байден», — заявила она в эфире новостного канала Real America's Voice News.

В своем Twitter конгрессвумен заявила, что Судебному комитету пришло время рассмотреть заявку об импичменте Байдену, которую она подала год назад.

«Джо Байден скомпрометирован из-за деловых связей своего сына Хантера Байдена в Украине. Ему должен быть объявлен импичмент!», — написала Марджори Тейлор Грин.

Необходимо отметить, что Марджори Тейлор Грин регулярно готовит статьи для вынесения импичмента Джо Байдену. Первый запрос она подала на следующий день после инаугурации 46-го президента США. Он касался коррупционных действий семьи Байденов на Украине. Тогда документ не получил хода в Конгрессе.

Новую попытку отстранить президента от власти неугомонная конгрессменша предприняла в августе, обвинив главу государства в неспособности справиться с миграционным кризисом.

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сша украина байден
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