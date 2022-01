Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден оказывает поддержку Украине из-за компромата, который имеется у украинского руководства на Хантера Байдена. Об этом сообщила член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, тысячи американских солдат рискуют быть убитыми в вооруженном противостоянии с Россией из-за преследования президентом Байденом личных интересов.

MTG: Biden wants war with Russia to cover up Ukraine's "dirt" on Hunter Biden. Watch now on #CLTV https://t.co/O0IavUwNxv

В своем Twitter конгрессвумен заявила, что Судебному комитету пришло время рассмотреть заявку об импичменте Байдену, которую она подала год назад.

With Biden threatening war with nuclear Russia, it’s time for the Judiciary Committee to take up Congresswoman Greene’s first set of Articles of Impeachment.



Joe Biden is compromised because of his son Hunter Biden’s business dealings in Ukraine.



He must be impeached! pic.twitter.com/wKsIi94RiJ