Конгрессвумен Грин заявила, что Байден защищает Украину из личного интереса

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден оказывает поддержку Украине из-за компромата, который имеется у украинского руководства на Хантера Байдена. Об этом сообщила член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, тысячи американских солдат рискуют быть убитыми в вооруженном противостоянии с Россией из-за преследования президентом Байденом личных интересов.

«У Украины есть компромат на Хантера Байдена. У Украины есть компромат на Джо Байдена — нашего президента. Поэтому множество наших солдат погибнет в войне, которую хочет устроить Байден», — заявила она в эфире новостного канала Real America's Voice News.

MTG: Biden wants war with Russia to cover up Ukraine's "dirt" on Hunter Biden. Watch now on #CLTV https://t.co/O0IavUwNxv — Crooks and Liars (@crooksandliars) January 26, 2022

В своем Twitter конгрессвумен заявила, что Судебному комитету пришло время рассмотреть заявку об импичменте Байдену, которую она подала год назад.

«Джо Байден скомпрометирован из-за деловых связей своего сына Хантера Байдена в Украине. Ему должен быть объявлен импичмент!», — написала Марджори Тейлор Грин.

With Biden threatening war with nuclear Russia, it’s time for the Judiciary Committee to take up Congresswoman Greene’s first set of Articles of Impeachment.



Joe Biden is compromised because of his son Hunter Biden’s business dealings in Ukraine.



He must be impeached! pic.twitter.com/wKsIi94RiJ — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) January 25, 2022

Необходимо отметить, что Марджори Тейлор Грин регулярно готовит статьи для вынесения импичмента Джо Байдену. Первый запрос она подала на следующий день после инаугурации 46-го президента США. Он касался коррупционных действий семьи Байденов на Украине. Тогда документ не получил хода в Конгрессе.

Новую попытку отстранить президента от власти неугомонная конгрессменша предприняла в августе, обвинив главу государства в неспособности справиться с миграционным кризисом.