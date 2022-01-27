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Молодой водитель спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе под Владимиром
Происшествия
Молодой водитель спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе под Владимиром
Prt Scr megapolisonline.ru  /  Мегаполис

Владимир, 27 января. На въезде в город произошла серьезная авария с участием четырех машин. ДТП собрало длинную пробку в обе стороны. Весь день инцидент активно обсуждали в городских соцсетях. 

Как рассказали изданию «Владимирские ведомости» в пресс-службе УГИБДД МВД России по Владимирской области, происходило все следующим образом. Молодой человек за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилями Ford и KIA. От удара «семерку» отбросило обратно на свою полосу, где она снова столкнулась, на этот раз с Toyota Camry, которой управляла двадцатилетняя девушка. В аварии серьезно пострадали двое: сам водитель ВАЗ-2107 и водитель Ford. Оба доставлены в больницу.

Ранее ФАН рассказывал о массовой аварии под Екатеринбургом. Там столкнулись сразу десять автомобилей.

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Все новости / Происшествия / Молодой водитель спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе под Владимиром
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