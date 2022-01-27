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Саудовская Аравия и Китай заявили о готовности к развитию военного сотрудничества

Весь мир
Саудовская Аравия и Китай заявили о готовности к развитию военного сотрудничества
wikipedia.org  /  U.S. Department of State from United States / Public Domain

Эр-Рияд, 27 января. Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и заместитель главы военного ведомства Саудовской Аравии принц Халид бин Салман Аль Сауд провели виртуальные переговоры, обсудив пути наращивания сотрудничества в оборонной сфере.

Оба чиновника отметили, что за долгие годы взаимовыгодного и плодотворного партнерства между двумя странами сложились крепкие дружественные отношения и подчеркнули необходимость дальнейшего их развития.

Вторая встреча за месяц

Беседа представителей оборонных ведомств состоялась через две недели после переговоров между главами саудовского и китайского МИД Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом и Ван И.

Тогда представитель Эр-Рияда выразил полную поддержку Пекину по вопросам его территориального суверенитета, в том числе и над Тайванем, а также по поводу соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге. Принц Фейсал подчеркнул, что власти королевства считают КНР своим стратегическим партнером, и от лица правительства поблагодарил Китай за помощь Саудовской Аравии в ее усилиях по защите национальных интересов.

Ван И в свою очередь напомнил, что его страна считает сотрудничество с Эр-Риядом одним из приоритетных направлений своей внешней политики на Ближнем Востоке. Также он выразил активную поддержку саудовским экономическим и экологическим инициативам и подтвердил готовность КНР расширять сотрудничество с королевством в области разработок альтернативных источников энергии, электронной коммерции, археологии и в сфере безопасности.

Возможные результаты

Несмотря на то, что по итогам двух встреч не было подписано каких-либо практических соглашений, эти переговоры могут повлиять на отношения Эр-Рияда с другим своим союзником — Вашингтоном.

США, постепенно теряющие влияние на Ближнем Востоке, крайне болезненно реагируют на то, что эту нишу сейчас заполняет Китай. Например, в делах с ОАЭ КНР не ограничивалась одними лишь заявлениями — в последние годы между двумя странами был подписан ряд крупных контрактов, в том числе и в военной сфере, что привело к росту напряженности между Эмиратами и Соединенными Штатами.

В частности, Абу-Даби отказался от партии американских истребителей из-за возросших требований Вашингтона в области защиты своих технологий. Официально причиной беспокойства США была названа возможность технологического шпионажа со стороны китайцев. Однако многие эксперты сошлись во мнении, что это стало лишь попыткой надавить на власти ОАЭ и заставить их отказаться от сотрудничества с КНР.

В прошлом месяце США заявили, что Саудовская Аравия при поддержке Китая начала строительство собственных баллистических ракет. В Вашингтоне выразили неодобрение этой ситуацией, так как она может стимулировать дальнейшее развитие ракетной программы их общего противника в регионе — Ирана.

Американские военные объяснили, что заставить Тегеран отказаться от дальнейшего наращивания военного потенциала будет невозможно, если находящееся рядом с ним государство само начнет строить ракеты дальнего радиуса действия.

Помимо этого, американские дипломаты наверняка не одобрят слова саудовского МИД о поддержке Китая в спорных вопросах по Гонконгу и Синьцзян-Уйгурскому автономному району. Данная тема является основным поводом для критики со стороны США в адрес КНР, которую обвиняют в нарушении прав местного населения в указанных районах. Также США признают независимость Тайваня, с чем заявления принца Фейсала явно идут вразрез.

Как Китай защищает свои вложения, выступая за мир на Ближнем Востоке
Федеральное агентство новостей /

Пекин демонстрирует очевидную заинтересованность в наращивании своего влияния на Ближнем Востоке. Дело не ограничивается встречами китайских дипломатов с представителями стран Персидского залива: например, недавно КНР и Иран объявили о запуске масштабной 25-летней программы, направленной на всеобъемлющее развитие отношений в разных сферах.  

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