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Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае

Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 27 января. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал организаторов зимних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, встреча прибывших в Китай российских спортсменов оставляла желать лучшего.

Первые олимпийцы из России прилетели в КНР перед Играми 27 января. Губерниев утверждает, что после прибытия в Китай российские сборные ждали в аэропорту семь часов без соблюдения социальной дистанции, пока закончатся необходимые процедуры.

«Я не удивляюсь этому. Китай, с одной стороны, декларирует, как у них все здорово, а, с другой стороны, уровень раздолбайства у них зашкаливает», — возмутился комментатор.

Отдельное негодование телеведущего вызвали холодные автобусы, в которых везли в отель старшего тренера российской команды по биатлону Юрия Каминского и других участников сборной. Температура в салоне транспорта составила всего +13 градусов. По словам Губерниева, перевозить команду в холодных автобусах просто некрасиво.

«А если после этого команды застудятся и, не дай бог, схватят ковид? Это все чревато. К сожалению, это Колосс на глиняных ногах», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

Ранее российский спортсмен Денис Айрапетян показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине. По его словам, китайские повара приятно удивили гостей разнообразием блюд.

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Все новости / Спорт / Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
губерниев олимпиада пекин
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