Нарколог Черноморский указал на безошибочный признак алкогольной зависимости

Заведующий амбулаторным отделением Ярославской областной наркологической больницы, врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Михаил Черноморский рассказал, можно ли самостоятельно вылечиться от алкоголизма.

В эфире телешоу «Вечерний фреш» специалист дал советы родным и близким тех, чьи родственники продолжительное время страдают от алкоголизма.

«Алкоголизм нельзя вылечить, но при алкоголизме можно научиться жить», ― развеял популярный миф Черноморский.

Психиатр-нарколог просит семью не подстраиваться под зависимого пациента. Не нужно лишать его привычной жизни среди людей: на торжестве не убирайте алкоголь со стола и не кормите его противоалкогольными препаратами. Посещать больницы и умолять врачей о помощи в тайне от больного ― неэффективно. Врач советует прийти на анонимный или индивидуальный прием вместе с зависимым, чтобы поддержать его.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Нужно как можно скорее найдите альтернативу: уделяйте все свободное время хобби, выделите дни для походов в спортзал и не отбирайте алкоголь совсем, иначе человек так и останется неудовлетворенным и раздраженным. С утверждением, что спиртные напитки в разумных дозах не несут вреда человеку без зависимости, согласен не полностью. Немаловажную роль в этом вопросе играет предрасположенность и восприимчивость к различным «допингам».

«На счет пользы я бы остерегся говорить. Алкоголь не вызывает так быстро зависимость и привыкание. Есть еще понятие «предрасположенность». Если все-таки у человека есть зависимые люди в роду, то может прослеживаться какая-то цепочка. Наследственности, конечно, не существует. Но тут надо аккуратно. Все должно быть в меру. Свою дозу каждый человек должен знать. Есть такой симптом «утрата количественного ситуационного контроля». Это, конечно, уже признак зависимости. Для таких людей любая самая маленькая доза ― это старт, заводной ключик», ― предупредил нарколог.

Ранее ФАН писал о способе снизить токсическое действие алкоголя. Японский доктор Судзуки рекомендовал перед принятием спиртного пить молоко или йогурт, ведь они могут уменьшить всасывание этанола.