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Зеленский назвал конструктивными прошедшие переговоры «нормандских» советников

  /   Обновлено: 27 января 2022 17:29
Политика
Зеленский назвал конструктивными прошедшие переговоры «нормандских» советников
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 27 января. Встреча советников «нормандского формата» носила конструктивный характер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, для Киева в приоритете находится достижение стабильной и безусловной тишины на территории Донбасса.

«Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги», — цитирует президента его пресс-служба.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее сообщил, что встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» длилась более восьми часов. Участники переговоров подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго следовать режиму прекращения огня.

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