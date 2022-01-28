Лидер оппозиции Турции обвинил Эрдогана в коррупции на миллиарды лир

Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения украинского вопроса; снегопад в Стамбуле парализовал авиасообщение и дорожное движение; Турция — одна из ведущих стран по удалению контента из Twitter; более 30 журналистов в республике были приговорены к тюремному сроку в 2021 году. О главных событиях недели в Турции рассказывает автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Приглашение Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ожидает визита главы Российской Федерации Владимира Путина в Турцию для обсуждения и урегулирования украинского вопроса. Об этом глава республики заявил во время беседы с журналистами на телеканале NTV. По словам Эрдогана на данный момент Анкара ждет ответа от администрации президента России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 27 января, заявил, что Путин примет приглашение турецкого коллеги, как только позволят эпидемиологическая обстановка и график. Однако ранее, комментируя предложение Анкары о посредничестве между Москвой и Киевом, Песков отмечал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому пути его решения нельзя найти через подобный формат.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etti Türkiye'ye geliyor... https://t.co/1anC4s8M09 pic.twitter.com/B2sbrnxRa9 — Vatan (@Vatan) January 27, 2022

Обвинение в коррупции

Лидер главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что компания, связанная с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получила миллиарды лир прибыли благодаря госзаказу. По его словам, открытый тендер был проведен 3 апреля 2018 года, но компания-победитель не получила заказ, несмотря на ее предложение в 3,19 миллиарда лир (800 млн долларов на тот момент). Вместо этого конкурс провели заново в августе 2020 года и победу в нем одержала другая фирма, предложившая 9,45 миллиарда лир (на тот момент 1,3 млрд долларов).

«Первая компания не получила заказ, потому что она не была одной из фирм "банды пятерых"», — сказал Кылычдароглу, имея в виду пять отраслевых гигантов, тесно связанных с правительством Эрдогана, таких как Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin Construction, Kalyon Construction и MNG Holding.

Стоит отметить, что четыре компании из этого списка вошли в топ-10 крупнейших мировых победителей открытых тендеров в 2018 году.

«Одной своей подписью Эрдоган наградил "банду" шестью миллиардами лир», — заявил глава РНП.

Кылычдароглу не назвал проект, по которому проводился тендер, но специалисты уверены, что речь шла о строительстве железной дороги Бандырма-Османэли.

Sevgili Halkım,

Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun! pic.twitter.com/iNNzemU9kS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 26, 2022

Критика частных банков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал жителей страны работать с государственными банками, добавив, что коммерческие кредитные организации наживаются на гражданах. Он раскритиковал банки с частным капиталом из-за того, что они устанавливают процентные ставки по потребительским кредитам выше ключевой ставки Центрального банка.

По мнению экономистов эти слова Эрдогана негативно сказались на местной валюте и турецкая лира на следующий день после заявления стала слабеть по отношению к доллару США.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Özel bankalar kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettiriyor — Aydınlık (@AydinlikGazete) January 26, 2022

Ужин мэра Стамбула

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу встретился с послом Великобритании Домиником Чилкоттом и его женой Джейн Леди Чилкотт в одном из самых дорогих рыбных ресторанов Стамбула. О чем они говорили неизвестно, однако ужин продлился около двух часов и, согласно турецким СМИ, обошелся мэрии города в 3500 долларов США.

Об этой встрече стало известно случайно, после того как правящая партия возмутилась тем, что мэр Стамбула во время сильного снегопада, который парализовал город, ужинал в дорогом ресторане, вместо того чтобы бороться с последствиями стихии.

Gerçekten mi !

Yönettiğiniz şehirde, kar fırtınada sırf önlem almadığınız için trafik felçken,#İstanbul yollarında insanlar saatlerce aç susuz mahsur kalmışken,

balık keyfi yapabilmek nasıl bir ruh halidir!! @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/bDewM74EKH — Tülay Kaynarca???????? (@tulaykaynarca) January 24, 2022

Сроки за оскорбления

Суд в турецкой провинции Мерсин приговорил бывшего сопредседателя прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттина Демирташа к 11 месяцам и 20 дням тюремного заключения по обвинению в «оскорблении» бывшего премьер-министра страны Ахмета Давутоглу на митинге своей фракции в феврале 2016 года. Политик находится в заключении с ноября 2016 года.

Между тем адвокат Давутоглу опубликовал заявление, в котором говорится, что в феврале 2020 года экс-премьер-министр отказался от всех дел заведенных относительно его личности.

«Дело, по которому Демирташ был признан виновным было подано коллективно и без ведома Давутоглу. А то, что эту новость пытаются преподнести от имени Давутоглу является попыткой ввести граждан в заблуждение», — заявил он.

Напомним, что Давутоглу два года назад покинул правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР) и возглавил оппозиционную «Партию будущего».

Demirtaş'a verilen hapis cezası sonrası Davutoğlu cephesinden açıklamahttps://t.co/dAm3eV3ZDC pic.twitter.com/IRkV3TwRsb — soL Haber (@solhaberportali) January 25, 2022

Кроме того, турецкие власти арестовали популярную в стране журналистку Седеф Кабаш по обвинению в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ей может грозит тюремный срок от одного года до четырех лет.

Причиной ареста стали слова журналистки в эфире Tele 1, а также публикация в Twitter, где она процитировала пословицу:

«Когда бык входит во дворец, он не становится королем, но дворец становится сараем».

Полиция задержала Кабаш в два часа ночи в ее квартире в Стамбуле. Помимо этого, Высший совет радио и телевидения (RTÜK) оштрафовал компанию Tele 1, а также запретил трансляцию программы, в которой участвовала журналистка.

Gece 02.00’de gözaltına alınan Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi — Tele1 TV (@tele1comtr) January 22, 2022

Парализующий снегопад

Начиная с 24 января Турция оказались под действием сильного снегопада. Больше всего от стихии пострадала крупнейшая провинция страны — Стамбул. В результате мощных осадков было парализовано движение транспорта по всему городу. Власти были вынуждены закрыть трассы для въезда в провинцию, также была приостановлена работа международных аэропортов.

На второй день стихии руководству воздушной гавани пришлось вызвать местный ОМОН, после того как застрявшие в стране туристы устроили акцию протеста с требованием предоставить им гостиницу и питание.

Нехватка газа

Турецкие промышленные предприятия столкнулись с проблемами в производстве из-за сокращения поставок природного газа из Исламской Республики Иран. Тегеран оповестил Анкару за несколько недель до того, как перекрыл трубопровод, так как на линии были обнаружены технические проблемы.

В связи с этим, турецкий национальный оператор по транспортировке нефти и природного газа BOTAŞ принял решение сократить подачу топлива на электростанции и для крупных потребителей энергии. Кроме этого, власти Турции обязали бизнес снизить производство. Многие компании были вынуждены остановить заводы, однако производители лекарств, мяса и молока обратились в министерство промышленности с требованием продолжить снабжать их газом. Власти пошли им на встречу, но по мнению экспертов, Анкара истратила все объемы накопленного газа и может столкнуться с серьезными трудностями в случае задержки поставки из Ирана или очередного ЧП на линии трубопровода.

Согласно заявлениям Тегерана, газоснабжение будет отсутствовать в течение 10 дней.

Турция и Twitter

Согласно отчету Twitter за период с января по июнь 2021 года, Турция заняла третье место в мире среди стран, правительства которых направляли компании наибольшее количество запросов на удаление контента. На ее долю пришлось 13% от общего объема заявок. В списке также находятся такие страны как Япония, Индия и Южная Корея.

Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана годами ужесточает контроль над социальными сетями. Также стоит отметить, что в июле 2020 года парламент утвердил радикальные изменения в правилах для социальных сетей, введя штрафы, ограничение пропускной способности и возможные запреты за нарушения закона. В то же время правительству предоставлены широкие полномочия по регулированию контента.

Türkiye, Twitter içeriklerinin kaldırılmasını en çok talep eden 3'üncü ülke olduhttps://t.co/ABbSre51ym pic.twitter.com/jNDvZLYuPn — İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 25, 2022

Аресты журналистов

Согласно отчету депутата Утку Чакирозера от главной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), турецкие суды за прошлый год отправили под арест 31 журналиста. Также, по его словам, 105 сотрудников СМИ подверглись физическому насилию.

В отчете законодателя отмечается, что в прошлом году журналисты в стране представали перед судом в общей сложности 475 раз и в совокупности получили 80 лет тюрьмы. Все эти работники масс-медиа были осуждены за написанные ими статьи, а также публикации и комментарии в социальных сетях.

Турция пятый год подряд лидирует в мире по количеству находящихся в тюрьмах журналистов и, согласно апрельскому докладу, занимает 153-е место из 180 стран в Мировом индексе свободы прессы.

36 gazeteciye 80 yıl hapis cezası



Gazeteci Kabaş’ın tutuklanması, gözleri Türkiye’nin kırıklarla dolu basın özgürlüğü karnesine çevirdi. Yalnızca 2021 yılında gazeteciler 475 kez hâkim karşısına çıkarken 36 gazeteciye toplam 80 yıl hapis cezası verildihttps://t.co/3ZosFsUGEO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 24, 2022

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