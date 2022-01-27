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Зеленский призвал активизировать работу «нормандского формата»

Армия
Зеленский призвал активизировать работу «нормандского формата»
Федеральное агентство новостей

Киев, 27 января. Украинский президент Владимир Зеленский считает активизацию работы «нормандского формата» важнейшим условием достижения устойчивого мира в Донбассе.

Заявление Зеленского, в котором признается важность выполнения Минских соглашений, распространила пресс-служба президента Украины.

«Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата», — заявил Зеленский.

Он призвал в самое ближайшее время провести новый саммит лидеров «нормандской четверки», то есть президентов России, Франции и Украины, а также федерального канцлера ФРГ. Ранее стало известно, почему украинское политическое руководство начало отрицать наличие «российской угрозы».

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