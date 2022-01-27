Зеленский призвал активизировать работу «нормандского формата»

Киев, 27 января. Украинский президент Владимир Зеленский считает активизацию работы «нормандского формата» важнейшим условием достижения устойчивого мира в Донбассе.

Заявление Зеленского, в котором признается важность выполнения Минских соглашений, распространила пресс-служба президента Украины.

«Обязательным элементом движения к честному и стабильному миру для Донбасса через выполнение Минских договоренностей считаем активизацию работы нормандского формата», — заявил Зеленский.

Он призвал в самое ближайшее время провести новый саммит лидеров «нормандской четверки», то есть президентов России, Франции и Украины, а также федерального канцлера ФРГ. Ранее стало известно, почему украинское политическое руководство начало отрицать наличие «российской угрозы».