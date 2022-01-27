МИД РФ: Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России

Москва, 27 января. Москва считает даже мысль о войне между украинцами и россиянами категорически неприемлемой, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

На брифинге он в очередной раз обратил внимание на то, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. В Москве не хотят войны с Киевом, добавил Зайцев.

«Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», — заметил он.

При этом Зайцев обратил внимание, что Запад намеренно усиливает напряженность ситуации, если что-то идет не по плану. Недавно депутат Госдумы Евгений Федоров предположил, что Соединенные Штаты обманным маневром пытаются втянуть в конфликт на востоке Украины европейские страны.

Ранее сообщалось, что дипломатические представительства РФ на Украине, несмотря на множественные провокации, функционируют в штатном режиме, передает RT.