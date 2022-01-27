МИД Франции заявил о вкладе Евросоюза в ответ США на предложения России по безопасности

Париж, 27 января. Европейские государства, включая Францию, сыграли важную роль при составлении письменного ответа США и НАТО на инициативы России по гарантиям безопасности, заявил представитель французского МИД.

По словам дипломата, Париж вместе с партнерами по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу готовы к диалогу с Москвой. Переговоры помогут в деэскалации напряженности в отношениях между сторонами.

«Европейцы, и Франция сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста. В этих ответах выдвинуты конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который мы коллективно готовы вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности», — отметили в МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее раскрыл часть содержания ответа США на предложения Москвы по безопасности. По словам главы ведомства, Вашингтон не ответил на главный вопрос о нерасширении НАТО.