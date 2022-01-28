«Конкорд» и The Moscow Post подписали мировое соглашение в офисе Пригожина

В пятницу, 28 января, в офисе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина состоялось подписание мирового соглашения между юристами «Конкорда» и The Moscow Post.

Как сообщили в пресс-службе «Конкорда», редакция издания признала, что опубликованный на сайте 21 ноября 2021 года материал содержал недостоверную и порочащую информацию о предпринимателе. В статье утверждалось, что Пригожин якобы финансировал партию «Родина» за счет средств из бюджета Санкт-Петербурга. Однако никаких доказательств редакция предоставить не смогла, и после подачи иска к изданию принесла извинения и удалила публикацию.

Стороны приняли решение о заключении мирового соглашения, которое будет утверждено в суде. Согласно договоренностям, редакция The Moscow Post разместит опровержение на сайте издания. В свою очередь, компания «Конкорд» не будет взыскивать с ответчиков запрошенные ранее 5 миллионов рублей компенсации. Отметим, что редакция ФАН – первые журналисты, побывавшие в офисе предпринимателя Евгения Пригожина.