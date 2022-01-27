Индексация пенсий и увеличение маткапитала в России с 1 февраля: кому и сколько добавят денег

Размер пенсий и социальных пособий, а также материнского капитала увеличится в России с 1 февраля. Об этом в ходе заседания правительства объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, с 1 февраля 2022 года будут также дополнительно проиндексированы пенсии и социальные пособия россиян. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 8,6%. Соответствующий закон, исполняя поручение президента России Владимира Путина, ранее приняла Государственная дума. Индексация будет произведена задним числом — в феврале неработающие пенсионеры получат не только выросшую выше процента инфляции пенсию, но и недополученную сумму за январь. Напомним, президент России поручил на такой же процент увеличить с 1 февраля также военные пенсии.

Материнский капитал и социальные пособия

С 1 февраля 2022 года в России также значительно увеличится материнский капитал. На первого ребенка выплата составит около 524 тысяч рублей (в 2021 году она составляла около 484 тысяч рублей). При рождении второго и последующих детей маткапитал в России составит более 693 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные пособия семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и некоторым другим категориям получателей социальных выплат. Рост составит 8,4%, что соответствует уровню инфляции в России за прошлый год.

Напомним, ранее депутаты неоднократно поднимали вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была заморожена с 2016 года. Президент дал профильным министерствам и ведомствам соответствующее поручение проработать этот вопрос, но решение пока не принято.