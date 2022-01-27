Церемония прощания с погибшим Гаспаром Ульелем прошла в Париже

Париж, 27 января. Звезду фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспара Ульеля проводили в последний путь в Париже. Отдать дань уважения погибшему актеру пришли десятки французских знаменитостей.

Церемония прощания с артистом состоялась в центре французской столицы, в церкви Сент-Эсташ. Среди пожелавших попрощаться с Ульелем знаменитостей были замечены Катрин Денев, Амира Казар и другие звезды.

Кроме того, на похоронах актера присутствовал его шестилетний сын. Мальчик пришел на траурную церемонию вместе с матерью — французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри, с которой Ульель состоял в незарегистрированных отношениях с 2013 года.

Global Look Press / Panoramic

Напомним, 37-летний актер скончался 19 января после несчастного случая, который произошел с ним при катании на горных лыжах. Ульель столкнулся с другим лыжником на пересечении двух склонов и получил тяжелую травму головы. Артиста доставили в больницу на санитарном вертолете, но спасти его жизнь не удалось. После гибели Ульеля журналисты выяснили, что актер катался без шлема.