Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:46
17:46
Армия
МИД РФ предложил НАТО вывести войска из Восточной Европы для снижения напряженности
17:46
Шоу-бизнес
Жена Ефремова не оплачивает налоги: актер рискует выйти из тюрьмы с бешеными долгами
17:45
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково
17:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против готовивших нападение на школу нижегородских подростков
17:45
Происшествия
Украинские военные убили милиционера из ЛНР во время обстрела
17:43
Экономика
Эксперт Марунич указал, почему США точно не введут санкции против «Северного потока — 2»
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Церемония прощания с погибшим Гаспаром Ульелем прошла в Париже

Общество
Церемония прощания с погибшим Гаспаром Ульелем прошла в Париже
Global Look Press  /  Dave Bedrosian

Париж, 27 января. Звезду фильма «Ганнибал: Восхождение» Гаспара Ульеля проводили в последний путь в Париже. Отдать дань уважения погибшему актеру пришли десятки французских знаменитостей.

Церемония прощания с артистом состоялась в центре французской столицы, в церкви Сент-Эсташ. Среди пожелавших попрощаться с Ульелем знаменитостей были замечены Катрин Денев, Амира Казар и другие звезды.

Кроме того, на похоронах актера присутствовал его шестилетний сын. Мальчик пришел на траурную церемонию вместе с матерью — французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри, с которой Ульель состоял в незарегистрированных отношениях с 2013 года.

Церемония прощания с погибшим Гаспаром Ульелем прошла в Париже
Global Look Press / Panoramic

Напомним, 37-летний актер скончался 19 января после несчастного случая, который произошел с ним при катании на горных лыжах. Ульель столкнулся с другим лыжником на пересечении двух склонов и получил тяжелую травму головы. Артиста доставили в больницу на санитарном вертолете, но спасти его жизнь не удалось. После гибели Ульеля журналисты выяснили, что актер катался без шлема.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Церемония прощания с погибшим Гаспаром Ульелем прошла в Париже
актер франция ульель
Комментировать