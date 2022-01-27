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Мураев: Неосторожное высказывание Зеленского о Харькове вызвало панику в городе
Политика
Мураев: Неосторожное высказывание Зеленского о Харькове вызвало панику в городе
Федеральное агентство новостей  / 

Президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами, поскольку они приводят к панике не только среди местного населения, но и бизнесменов. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей официальной странице в Facebook.

Чем чаще киевские власти говорят о вооруженном конфликте, тем больше инвесторов уходит из Украины, считает политик. По его словам, если Киев не примет меры, то ситуация обернется для Украины достаточно серьезными последствиями.

«Чем громче они об этом кричат, тем больше инвесторов уходит. Тем больше их выходит из облигаций внутреннего государственного займа. Чтобы там не говорили власти на заседании СНБО, мы же видим, как девальвируют гривну. Мы понимаем, какие золотовалютные резервы они тратят, чтобы стабилизировать падение. Это будет иметь достаточно серьезные последствия. Я знал, что будут экономические и экономические потрясения. Почему я говорил, что февраль будет горячим? Достаточно иметь профильное образование, чтобы все это посчитать», — сказал он.

Неосторожное высказывание Зеленского о Харькове вызвало панику в городе
wikipedia.org / tov_sergeant / CC0

По мнению Евгения Мураева, глава государства допустил неосторожное высказывание и посеял панику, заявив о вероятной потере Харькова.

«Хочу всех успокоить — войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно. Если наш верховный главнокомандующий предупредит возможные провокации. Я вас хочу успокоить, никуда не уезжайте, конфликта не будет. Любое неосторожное слово бьет нас экономически. Помните, как Зеленский заявил, что Харьков заберут? Знаете, чем это закончилось? На сегодняшний день остановились все стройки, не продается ни одной квартиры. Останавливается вся финансовая активность, местные бюджеты всех уровней недополучают финансирование», — заключил экс-парламентарий.

Украина нужна НАТО и США только как фактор нестабильности на юго-западных границах России. Такое мнение ФАН ранее высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

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украина харьков мураев
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