Политолог Бизяев назвал ключевые условия создания Британией союза с Польшей и Украиной

Лондон, 27 января. Союз Британии с Украиной и Польшей теоретически возможен, однако для этого должен быть выполнен ряд серьезных условий. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бизяев.

О планах сформировать такой союз на днях заявили представители Совета по геостратегии Британии. Однако аналитик Бизяев подчеркивает, что на данный момент речь идет лишь о намерениях, и говорить о том, что объединение трех стран появится уже в ближайшие дни, пока не стоит.

«Говорят, что было бы неплохо создать такой союз, чтобы получился некий британский анклав в середине Европы, который разделяет Россию и Европейский союз. Но это еще не создание, это видение. Потому что создание такого рода союза требует, во-первых, политического решения, а во-вторых, времени. И не факт, что следующий британский кабмин будет придерживаться именно этой концепции», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу «Перший Козацький».

Как считает эксперт, на данный момент существует несколько серьезных препятствий для формирования подобного союза, в первую очередь экономических. При этом аналитик не исключает, что Британия также захочет включить в это объединение страны Прибалтики, так как это поможет реализации их глобального замысла.

«На сегодняшний день ни Польша, ни Украина, ни Прибалтика экономически к этому не готовы. И Прибалтика, и Польша не смогут сейчас быть самостоятельными игроками без Евросоюза, потому что где-то очень быстро закончится экономическое чудо, а где-то просто начнется разруха и тотальная бедность. Это же все страны — реципиенты, которым Евросоюз дает деньги», — пояснил Бизяев.

В то же время, как подчеркивает аналитик, Британии предстоит решить и ряд вопросов, лежащих в политической плоскости, для того, чтобы новый союз стал возможен.

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«При этом данные страны не готовы еще и политически, потому что там при власти пока находятся элиты, которые выросли и пришли к власти при Соединенных Штатах Америки. То есть Британии нужно выдавить американское влияние из Прибалтики, из Польши и из Украины», — объяснил политолог.

Тем не менее в целом для Британии создание союза с Польшей, Украиной и, по возможности, с Прибалтикой, было бы выгодным с точки зрения долгосрочной стратегии. Не секрет, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство пытается усилить собственные позиции на международной арене. Заполучив себе в партнеры страны Восточной Европы, британцы могут хотя бы частично ослабить и Евросоюз, и США. Однако сколько лет и даже десятилетий понадобится для формирования нового союза — пока предсказать сложно.

«Британцы всегда стараются мыслить категориями эпох. Как мне кажется, чем будет более непонятная, сложная, нестабильная ситуация экономическая и политическая в Евросоюзе и США, тем быстрее возможна реализация этой концепции. То есть, ослабленная Соединенные Штаты и ослабленный Евросоюз, постоянно занимающийся внутренними проблемами с перспективой полномасштабной войны на его границах — это как раз то, что надо. Разделяй и властвуй — ни больше, ни меньше», — уверен политолог Руслан Бизяев.

Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснил, какую роль может сыграть недавно созданный военный союз AUKUS в финальной схватке за мировое господство между Россией и США.