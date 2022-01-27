Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:46
17:46
МИД РФ предложил НАТО вывести войска из Восточной Европы для снижения напряженности
17:46
Шоу-бизнес
Жена Ефремова не оплачивает налоги: актер рискует выйти из тюрьмы с бешеными долгами
17:45
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково
17:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против готовивших нападение на школу нижегородских подростков
17:45
Происшествия
Украинские военные убили милиционера из ЛНР во время обстрела
17:43
Экономика
Эксперт Марунич указал, почему США точно не введут санкции против «Северного потока — 2»
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Бизяев назвал ключевые условия создания Британией союза с Польшей и Украиной

Политика
Политолог Бизяев назвал ключевые условия создания Британией союза с Польшей и Украиной
Федеральное агентство новостей

Лондон, 27 января. Союз Британии с Украиной и Польшей теоретически возможен, однако для этого должен быть выполнен ряд серьезных условий. Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бизяев.

О планах сформировать такой союз на днях заявили представители Совета по геостратегии Британии. Однако аналитик Бизяев подчеркивает, что на данный момент речь идет лишь о намерениях, и говорить о том, что объединение трех стран появится уже в ближайшие дни, пока не стоит.

«Говорят, что было бы неплохо создать такой союз, чтобы получился некий британский анклав в середине Европы, который разделяет Россию и Европейский союз. Но это еще не создание, это видение. Потому что создание такого рода союза требует, во-первых, политического решения, а во-вторых, времени. И не факт, что следующий британский кабмин будет придерживаться именно этой концепции», — заявил политолог в интервью YouTube-каналу «Перший Козацький».

Как считает эксперт, на данный момент существует несколько серьезных препятствий для формирования подобного союза, в первую очередь экономических. При этом аналитик не исключает, что Британия также захочет включить в это объединение страны Прибалтики, так как это поможет реализации их глобального замысла.

«На сегодняшний день ни Польша, ни Украина, ни Прибалтика экономически к этому не готовы. И Прибалтика, и Польша не смогут сейчас быть самостоятельными игроками без Евросоюза, потому что где-то очень быстро закончится экономическое чудо, а где-то просто начнется разруха и тотальная бедность. Это же все страны — реципиенты, которым Евросоюз дает деньги», — пояснил Бизяев.

В то же время, как подчеркивает аналитик, Британии предстоит решить и ряд вопросов, лежащих в политической плоскости, для того, чтобы новый союз стал возможен.

Политолог Бизяев назвал ключевые условия создания Британией союза с Польшей и Украиной
pixabay.com /

«При этом данные страны не готовы еще и политически, потому что там при власти пока находятся элиты, которые выросли и пришли к власти при Соединенных Штатах Америки. То есть Британии нужно выдавить американское влияние из Прибалтики, из Польши и из Украины», — объяснил политолог.

Тем не менее в целом для Британии создание союза с Польшей, Украиной и, по возможности, с Прибалтикой, было бы выгодным с точки зрения долгосрочной стратегии. Не секрет, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство пытается усилить собственные позиции на международной арене. Заполучив себе в партнеры страны Восточной Европы, британцы могут хотя бы частично ослабить и Евросоюз, и США. Однако сколько лет и даже десятилетий понадобится для формирования нового союза — пока предсказать сложно.

«Британцы всегда стараются мыслить категориями эпох. Как мне кажется, чем будет более непонятная, сложная, нестабильная ситуация экономическая и политическая в Евросоюзе и США, тем быстрее возможна реализация этой концепции. То есть, ослабленная Соединенные Штаты и ослабленный Евросоюз, постоянно занимающийся внутренними проблемами с перспективой полномасштабной войны на его границах — это как раз то, что надо. Разделяй и властвуй — ни больше, ни меньше», — уверен политолог Руслан Бизяев.

Немецкий политолог Александр Рар ранее объяснил, какую роль может сыграть недавно созданный военный союз AUKUS в финальной схватке за мировое господство между Россией и США.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Бизяев назвал ключевые условия создания Британией союза с Польшей и Украиной
украина польша британия прибалтика
Комментировать