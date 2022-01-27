Рубль укрепил свои позиции на фоне позитивных новостей из мира геополитики

Ситуация с курсом валют стабилизировалась на фоне на фоне успокаивающих сообщений из мира международной политики, то время как нефть не смогла удержать свои максимальные позиции из-за жесткой риторики ФРС. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

В среду, 27 января стоимость нефти поднялась выше 90 долларов за баррель, чем обновила семилетний максимум. Однако удержаться там не удалось, и в четверг цены откатились до отметки 89,75 доллара.

Как объяснили аналитики, несмотря на то, что запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей, довольно ощутимо сократились объемы черного золота в американском хранилище сырой нефти в Кушинге: на 1,8 млн баррелей, и снизились запасы дистиллятов на 2,8 млн баррелей. Участники торгов не могли не обратить на это внимание, поскольку это говорит о стабильном спросе на ресурс, поэтому рынок показал позитивную стабильность. Вдобавок ко всему сократилась добыча.

«Вышли данные по добыче нефти в США, согласно им, добыча сократилась с 11,7 до 11,6 млн баррелей в сутки. Также цены на нефть поддерживает сохраняющаяся неопределенность между Украиной и Россией. Еще одной хорошей новостью для нефтяного рынка стало сообщение о том, что Дания снимает все ограничения, связанные с коронавирусом», — сообщили эксперты.

На динамику торгов чуть негативно повлияло заседание Федерального резервного фонда США (ФРС), отмечают аналитики. Поскольку в ходе него было заявлено, что «пора сворачивать стимулирующие меры». На совещании открыто говорили о повышении процентных ставок и сокращении баланса ФРС.

В целом, позитивный настрой на нефтяном рынке остается, цена черного золота держится в диапазоне 85-90 долларов за баррель марки Brent.

Золото

После заседания ФРС, которое прошло 26 января, золото серьезно сдало свои позиции, откатившись с отметки 1850 до 1818 доллар за тройскую унцию, а сегодня стоимость «слитка» доходила даже до 1810 долларов.

«На заседании ФРС фактически анонсировали повышение процентной ставки уже с марта этого года, а также участники не исключили регулярности этой меры. Но самым главным риском для рынка стали планы по продаже активов с баланса ФРС, поэтому вчера упали и фондовые рынки США, и золото потеряло в цене», — рассказали аналитики.

pexels.com / Michael Steinberg

Эта ситуация, по словам экспертов, сыграла на руку доллару, который по индексу DXY достиг фактически максимальной отметки этого года, скаканув до 96,8 пункта. А также подстегнула доходность 10-летних американских гособлигаций, она достигла 0,87%. Однако реальная перспектива вернуть прежние позиции у золота есть, поскольку инфляция будет продолжать оказывать давление на экономику, золото на этом фоне всегда выглядит привлекательным, как защитный актив.

После провала 26 января золото переместилось в диапазон 1760-1830 за тройскую унцию.

Рубль

На национальную валюту России по-прежнему оказывает давление геополитическая ситуация: 26 января доллар переместился с отметки 78,7 до уровня почти 80,5 рубля, но на данный момент ситуация стабилизировалась: стоимость доллара составляет 78,9 рубля.

«Пресс-конференция Энтони Блинкена посвященная ответу США в адрес России по гарантиям безопасности содержала как негативные, так и позитивные моменты. По сути это снизило геополитическую напряженность, благодаря чему рубль смог восстановиться. Также вчера прошли переговоры в «нормандском формате», которые будут продолжены, и появилось сообщение, что РФ начинает вывод войск из Белоруссии после проведенных учений. Это стало позитивным сигналом для стабилизации ситуации», — рассказали аналитики.

Федеральное агентство новостей

На фоне успокаивающих сообщений из мира международной политики рынок курса валют перестало лихорадить и произошло восстановление рубля. Поэтому пока национальной валюте РФ удается сохранить свой актуальный диапазон 75,5-79,5 рубля за доллар.