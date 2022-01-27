Москва, 27 января. Святая Матрона Московская сделала несколько пророчеств, которые касаются судьбы России, Украины, США и некоторых европейских стран.

Одна из самых почитаемых святых перед смертью предсказала величие России, разрыв отношений с Украиной и условия примирения двух стран.

«Велика Россия-матушка и духом, и лицом, и силой. А на Запад смотреть царю не след, сила мира лежит на Востоке. Войсками прирастать нужно да с державами соседними дружбу крепить», — предсказала Матрона.

Несмотря на внешние и внутренние атаки, Россия выстоит. Также святая Матрона предсказала незаметное объединение наций, но в то же время — процветающую коррупцию и критическое расслоение общества.

Федеральное агентство новостей /

Предвидела Матрона и проблемы, которые поразили бывшую советскую республику Украину. Восстановить экономику страны получится только в случае «примирения раскольников» внутри государства, предсказывала блаженная Матрона. Положение ухудшают попытки украинского народа отречься от общих с Россией православных корней.

Матрона Московская увидела условия примирения Украины и России. Но это случится, когда «первая проблема» исчерпает себя и люди осознают ее надуманность. Имеется в виду, когда Киев признает Крымский полуостров российской территорией.

Матрону Московскую называли русской Вангой, она предсказывала судьбу не только своей страны. Германии она предрекла экономический кризис, который будут усложнять потоки нелегальных мигрантов. Великобритании Матрона напророчила предательство США. Европу ждет повышение тарифов и снижение заработных плат, вероятно, ясновидящая говорила о текущем энергетическом кризисе в регионе. Экономику стран Евросоюза сможет восстановить один человек, и это будет не военный.

Федеральное агентство новостей /

Вмешательства во внутренние дела иностранных государств бумерангом вернется США в виде массовых недовольств. Америка может лишиться гегемонии и потеряет несколько штатов. Также на США обрушатся стихийные бедствия, предрекла Матрона.

Начало третьего десятилетия XXI века ознаменуется для человечества тяжелыми испытаниями глобального масштаба. При этом роль России будет ключевой в предотвращении ядерного апокалипсиса. Провидица отмечала важность духовных скреп и веры в бога для ликвидации самой возможности начала третьей мировой войны.