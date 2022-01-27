Российский спортсмен показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине

Пекин, 27 января. Прибывший в Пекин с первой партией спортсменов шорт-трекист Денис Айрапетян провел экскурсию по олимпийской деревне.

В официальном Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) появилось видео с Айрапетяном. Он показал, как выглядит столовая, в которой питаются атлеты. Сначала шорт-трекист надел перчатки и взял столовые приборы — все они одноразовые и находятся в отдельной упаковке. Данные правила ввели для защиты спортсменов от коронавируса.

По словам Айрапетяна, китайские повара приятно удивили разнообразием блюд. Еда на стойках понравится всем: здесь есть фрукты, овощи, много разнообразных напитков.

«Очень много блюд, все разное, на любой вкус. Чтобы угодить, я думаю, каждому спортсмену точно», — поделился он.

Pr Scr instagram.com / @Olympic_Russia

В центре зала находится огромный торт, на вершине которого расположился талисман Олимпиады в Пекине — панда Бин Дунь-Дунь. А для любителей кофе организаторы установили специальные кофемашины.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Спортсмены из разных стран мира поборются за 109 комплектов медалей. В состав сборной России попали 212 атлетов. В ОКР надеются, что национальная сборная завоюет не менее 30 наград и попадет в тройку лидеров по числу медалей.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также их тренер и медперсонал вылетят в Пекин не позднее 28 января.