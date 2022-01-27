Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:46
17:46
Шоу-бизнес
Жена Ефремова не оплачивает налоги: актер рискует выйти из тюрьмы с бешеными долгами
17:45
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве таксиста в Пулково
17:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против готовивших нападение на школу нижегородских подростков
17:45
Происшествия
Украинские военные убили милиционера из ЛНР во время обстрела
17:43
Экономика
Эксперт Марунич указал, почему США точно не введут санкции против «Северного потока — 2»
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский спортсмен показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине

  /   Обновлено: 27 января 2022 17:15
Спорт
Российский спортсмен показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине
olympic.org

Пекин, 27 января. Прибывший в Пекин с первой партией спортсменов шорт-трекист Денис Айрапетян провел экскурсию по олимпийской деревне.

В официальном Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России (ОКР) появилось видео с Айрапетяном. Он показал, как выглядит столовая, в которой питаются атлеты. Сначала шорт-трекист надел перчатки и взял столовые приборы — все они одноразовые и находятся в отдельной упаковке. Данные правила ввели для защиты спортсменов от коронавируса.

По словам Айрапетяна, китайские повара приятно удивили разнообразием блюд. Еда на стойках понравится всем: здесь есть фрукты, овощи, много разнообразных напитков.

«Очень много блюд, все разное, на любой вкус. Чтобы угодить, я думаю, каждому спортсмену точно», — поделился он.

Российский спортсмен показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине
Pr Scr instagram.com / @Olympic_Russia

В центре зала находится огромный торт, на вершине которого расположился талисман Олимпиады в Пекине — панда Бин Дунь-Дунь. А для любителей кофе организаторы установили специальные кофемашины.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. Спортсмены из разных стран мира поборются за 109 комплектов медалей. В состав сборной России попали 212 атлетов. В ОКР надеются, что национальная сборная завоюет не менее 30 наград и попадет в тройку лидеров по числу медалей.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также их тренер и медперсонал вылетят в Пекин не позднее 28 января.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Российский спортсмен показал, как кормят участников Олимпиады в Пекине
спорт олимпиада пекин
Комментировать