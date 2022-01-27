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Заявления МИД России по Украине стабилизировали фондовую биржу

Экономика
Заявления МИД России по Украине стабилизировали фондовую биржу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 27 января. Российская биржа перешла в фазу коррекционного роста благодаря заявлениям отечественных дипломатов о том, что война между Россией и Украиной неприемлема. Об этом пишет «Интерфакс».

Индекс Московской биржи приблизился к отметке в 3500 пунктов на фоне последних заявлений Министерства иностранных дел. Индикатор достиг 3482,83 пункта, прибавив 3,7%. Максимально в ходе сессии значение доходило до 3494,38 пункта.

Долларовый индекс РТС поднимался до 1406,27 пункта, показывая рост в 6,2%. Стоимость основной массы blue chips в рамках столичной торговой платформы повышалась в среднем на 6,7%.

Курс доллара немного ослаб и опустился к отметке 78,03 рубля. Баррель североморской нефти сорта Brent подорожал до 90,88 доллара, продемонстрировав повышение на процент. Хорошо показали себя котировки «Газпрома» (+6,7%), бумаги TCS Group (+6,4%), а также акции «Роснефти» и «Сбера» — рост по 5,7%.

Затишье наблюдается сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, при этом количество эпизодов нарушений режима прекращения огня в сравнении с началом 2022 года заметно уменьшилось, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — сообщил Зайцев.

Дипломат добавил, что «даже мысль о войне между нашими народами» неприемлема.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее днем заявил, что Москва сможет ответить на такую меру, как запрещение операций в долларах для российских банков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил до этого о резком сокращении доли доллара в государственных валютных резервах.

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Все новости / Экономика / Заявления МИД России по Украине стабилизировали фондовую биржу
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