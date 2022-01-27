Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности

Москва, 27 января. Соединенные Штаты лукавят, когда говорят, что ответ на российские предложения по гарантиям безопасности якобы согласован со всеми союзниками США и Украиной. При том, что они просят держать свой ответ в секрете. Такое мнение высказал обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

«США противоречат сами себе, когда утверждают, что ответ по гарантиям безопасности России якобы согласован со всеми союзниками США, включая Украину, а потом просят Россию не предавать огласке содержимое документа. От кого США хотят скрыть свой ответ, если все уже должны быть в курсе содержимого?» — обозначил свою позицию эксперт.

Ведь если США действительно согласовали свой ответ со своими союзниками и Украиной, то это значит, что в Европе и Киеве были в курсе содержимого документа еще до его передачи российской стороне. На этом фоне требование американцев засекретить документ выглядит по меньшей мере странно. Также обозреватель допустил возможность того, что далеко не все пункты американского ответа по гарантиям безопасности России были в действительности согласованы с союзниками, тем более с Украиной.

Ранее ФАН рассказывал о том, что Путин лично ознакомился с американским ответом по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.