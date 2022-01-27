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Экспортные пошлины на зерно пополнили бюджет РФ в 2021 году на 91 млрд рублей

Экономика
Экспортные пошлины на зерно пополнили бюджет РФ в 2021 году на 91 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 27 января. Экспортные пошлины на зерновые культуры принесли за минувший год в российский бюджет почти 91 млрд рублей. Такие данные озвучил замминистра сельского хозяйства страны Иван Лебедев.

С 1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ запустил тестирование механизма расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля игроки рынка передают сведения о заключаемых контрактах Мосбирже для расчета индикативной цены. На базе этой информации ведомство определяет уровень пошлины сроком на одну неделю.

«Если посмотреть на цифры в бюджете, мы понимаем, что по результатам пошлин на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана, — это почти 92 млрд рублей, если точно — 91 млрд 918 млн рублей», — сообщил Лебедев на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Власти РФ установят квоту на вывоз зерна за границу с 15 февраля по 30 июня. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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зерно пошлина бюджет россии
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