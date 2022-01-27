Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:45
17:43
Экономика
Эксперт Марунич указал, почему США точно не введут санкции против «Северного потока — 2»
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Барнаульская пенсионерка с аннулированным паспортом смогла доказать МВД, что жива

  /   Обновлено: 27 января 2022 16:53
Общество
Барнаульская пенсионерка с аннулированным паспортом смогла доказать МВД, что жива
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Барнаул, 27 января. Жительница Барнаула, паспорт которой ошибочно аннулировали из-за признания ее умершей, смогла восстановить свои документы и получить пенсию.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что барнаульская пенсионерка пришла в банк за пенсией и столкнулась с недоразумением. Женщине отказали в выдаче денежных средств по причине недействительного паспорта. Участковый сообщил, что с ее документом все в порядке, однако в банке после этих слов не заметили каких-либо изменений.

После нескольких походов по полицейским и участковым и обращения через официальный портал МВД женщине удалось решить свой вопрос. Она получила пенсию, а в списке умерших ее имя больше не значится.

Гражданам, столкнувшимися с подобными проблемами, рекомендовали подавать обращения через сайт МВД, что должно решить вопрос за 2-3 дня. По закону бумажный паспорт может быть аннулирован с 2023 года только в случае получения электронного.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Барнаульская пенсионерка с аннулированным паспортом смогла доказать МВД, что жива
пенсия паспорт пенсионерка
Комментировать