Барнаульская пенсионерка с аннулированным паспортом смогла доказать МВД, что жива

Барнаул, 27 января. Жительница Барнаула, паспорт которой ошибочно аннулировали из-за признания ее умершей, смогла восстановить свои документы и получить пенсию.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что барнаульская пенсионерка пришла в банк за пенсией и столкнулась с недоразумением. Женщине отказали в выдаче денежных средств по причине недействительного паспорта. Участковый сообщил, что с ее документом все в порядке, однако в банке после этих слов не заметили каких-либо изменений.

После нескольких походов по полицейским и участковым и обращения через официальный портал МВД женщине удалось решить свой вопрос. Она получила пенсию, а в списке умерших ее имя больше не значится.

Гражданам, столкнувшимися с подобными проблемами, рекомендовали подавать обращения через сайт МВД, что должно решить вопрос за 2-3 дня. По закону бумажный паспорт может быть аннулирован с 2023 года только в случае получения электронного.