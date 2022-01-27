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Жителям России посоветовали не спешить с рискованными операциями на фоне падения рубля

  /   Обновлено: 27 января 2022 16:39
Экономика
Жителям России посоветовали не спешить с рискованными операциями на фоне падения рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Финансовые эксперты порекомендовали россиянам не принимать спонтанных решений во время волатильности на отечественном фондовом рынке, сообщает Lenta.ru. Наиболее правильным будет дождаться стабилизации.

Рублевые депозиты остаются самым предпочтительным способом сохранения средств, так как ставка по ним находится чуть ниже уровня инфляции в стране, заметила старший аналитик Alpari Анна Бодрова. Она предложила людям сохранять холодный разум при принятии финансовых решений.

Похожий совет дал и директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Он посоветовал не паниковать и придерживаться привычных стратегий. Аналитик напомнил, что деньги можно хранить на депозитах или в качественных облигациях, которые обещают прибыль в размере 7-10% годовых.

Экономист Николай Переславский ранее порекомендовал хранить сбережения в различных денежных единицах. Он назвал доллар, евро и рубль самыми рациональными валютами.

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рф бодрова Полевой рублевые депозиты
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