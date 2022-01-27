Елена Блиновская сообщила о новом способе заработка в Instagram

Москва, 27 января. Интернет-коуч Елена Блиновская придумала новый способ заработать на подписчиках в Instagram. Она предложила платные Stories.

По словам Блиновской, она захотела протестировать новую функцию социальной сети, которая пока недоступна в России. Речь идет о платной подписке на контент блогеров. Коуч ввела аналог данной функции — доступ к ее Stories за 10 тысяч рублей. В эксклюзивных постах она пообещала делиться секретами своей жизни.

«Мне не нужно много народу и нужны лишь те, кто легко может себе это позволить. Если для вас это сейчас «не легко», просто забейте, значит рано», — написала бизнесвумен.

Создательница «Марафона желаний» часто проводит разнообразные флешмобы, пишет «Вечерняя Москва». Летом прошлого года она попросила подписчиков перевести ей на счет по 1 рублю, в итоге Блиновская всего за час заработала больше миллиона.

В начале января на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Блиновской. Коуч в красках рассказала о своей деятельности, при этом очень эмоционально реагируя на острые вопросы журналистки. Это интервью понравилось не всем коллегам Собчак. Андрей Малахов заявил, что ему не хочется тратить время на просмотр «продавщицы из Ярославля».