Коротченко: Запад поставками оружия подталкивает Киев к военной провокации в Донбассе

Санкт-Петербург, 27 января. Западные страны отправляют вооружение на Украину, тем самым подталкивая ВСУ к силовому решению конфликта в Донбассе, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

На эту тему он высказался в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот». По мнению военного эксперта, в настоящее время уже очевидно, что Украина наращивает военный контингент в Донбассе. Она перебрасывает в регион оружие и войска.

«Вы знаете, из Киева идут достаточно разные сигналы, но мы должны понимать, сколько было провокаций и нарушений. Поставки западного оружия подталкивают Украину к совершению провокаций», — отметил Коротченко.

Он добавил, что передача вооружений Киеву свидетельствует о готовности Запада поощрять военные провокации и «безнаказанные вылазки» ВСУ на востоке Украины.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что украинские силовики могут в скором времени начать наступление в Донбассе. Сигналом к этому может стать визит в регион главкома ВСУ Валерия Залужного.