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Чистая прибыль Deutsche Bank оказалась рекордной в 2021 году

  /   Обновлено: 27 января 2022 16:33
Экономика
Чистая прибыль Deutsche Bank оказалась рекордной в 2021 году
pexels.com

Берлин, 27 января. Крупнейший финансовый институт ФРГ Deutsche Bank получил в 2021 году рекордно большую за последнее десятилетие чистую прибыль. Такая информация содержится в сообщении банка.

Согласно данным, прибыль до налогообложения в минувшем году составила 3,4 млрд евро, что почти втрое больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль достигла 2,5 млрд евро — это более чем в четыре раза превысило результат 2020 года и стало наивысшим показателем с 2011 года.

Deutsche Bank является одним из самых крупных транснациональных банков. Он имеет представительства более чем в 70 различных государствах. На территории Германии числится порядка 500 отделений Deutsche Bank.

Сильнейшим банковским брендом Европы по версии Brand Finance стал российский «Сбер». В рейтинге этого года компания набрала 92,3 пункта из 100 возможных, получив таким образом наивысший показатель ААА+.

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