Четыре новых истребителя Су-30СМ2 поступили на вооружение авиаполка Балтийского флота

Калининград, 27 января. Четыре новейших модифицированных истребителя Су-30СМ2 поступили на службу в авиаполк Балтийского флота в Калининградской области. Летчики в ближайшее время начнут осваивать управление, о чем сообщили в пресс-службе ЗВО.

По словам командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, это пополнение существенно повысит боевую мощь морской авиации Балтфлота. Производители утверждают, в Су-30СМ2 была произведена полная замена импортных деталей на отечественные, а также были улучшены тактико-технические характеристики.

«Сегодня на аэродром в городе Черняховске Калининградской области прибыло звено истребителей Су-30СМ2, которые вошли в состав смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота», — сказали в округе.

Ранее экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30СМ отработали бомбовые удары по наземным целям «условного противника» в Калининградской области в рамках учений.

Новый учебный год также начался для военных в Калининградской области с тренировок танкистов. Стрельбы велись из танков Т-72Б3, сообщает RT.