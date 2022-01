Сингапур подписал соглашение о свободной торговле со странами Тихоокеанского альянса

Сингапур, 27 января. Правительство Сингапура подписало соглашение о свободной торговле с государствами — членами Тихоокеанского альянса: Колумбией, Мексикой, Перу и Чили. Об этом сообщили правительства данных стран.

Delighted that we have signed the Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement and Joint Declaration with @A_delPacifico member states of Chile, Colombia, Mexico and Peru. This will help create more opportunities for our businesses and peoples. – LHL https://t.co/ozqfD1B6xI pic.twitter.com/zvvRMupv9f