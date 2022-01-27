Сингапур подписал соглашение о свободной торговле со странами Тихоокеанского альянса

Сингапур, 27 января. Правительство Сингапура подписало соглашение о свободной торговле с государствами — членами Тихоокеанского альянса: Колумбией, Мексикой, Перу и Чили. Об этом сообщили правительства данных стран.

Delighted that we have signed the Pacific Alliance-Singapore Free Trade Agreement and Joint Declaration with @A_delPacifico member states of Chile, Colombia, Mexico and Peru. This will help create more opportunities for our businesses and peoples. – LHL https://t.co/ozqfD1B6xI pic.twitter.com/zvvRMupv9f — leehsienloong (@leehsienloong) January 27, 2022

Соглашение нацелено на содействие торговле и укрепление отношений с азиатскими государствами. Кроме того, договор поспособствует сотрудничеству в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровой и пищевой отраслей, а также судоходства и логистического обеспечения портов.

«Благодаря этому новому торговому соглашению между Сингапуром и Тихоокеанским альянсом мы реализовываем задачи по сближению с Азиатско-Тихоокеанским регионом, улучшению наших экономических отношений, привлечению инвестиций, расширению доступа к рынкам товаров и содействию доступу поставщиков услуг к различным отраслям», — заявила министр торговли Колумбии Мариа Химена Ломбана после саммита представителей стран на военно-морской базе Байя-Малага.

На встрече присутствовали президенты Колумбии Иван Дуке, Перу Педро Кастильо, Эквадора Гильермо Лассо, Чили Себастьян Пиньера и министр финансов Мексики Рохелио Рамирес.

La #CumbreAlianzaDelPacífico, que realizamos en Bahía Málaga, demuestra que con la llegada de Singapur y el proceso de integración de Ecuador a la @A_delPacifico, este bloque multilateral está más fuerte que nunca y debe mantenerse alejado de la contaminación ideológica. pic.twitter.com/Bjcjqh1gjS — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) January 26, 2022

Страны — члены Тихоокеанского альянса ратифицируют соглашение в соответствии со своими законодательствами. Договор вступит в действие после того, как по меньшей мере парламенты двух государств утвердят его.

«Это ключевой момент для партнерства Сингапура со странами альянса», — подчеркнул премьер-министр Ли Сянь Лун в видеозаявлении.

Представители Тихоокеанского альянса и правительство Эквадора отметили, что южноамериканское государство намерено вступить в организацию в качестве полноценного члена.