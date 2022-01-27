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Сингапур подписал соглашение о свободной торговле со странами Тихоокеанского альянса

Весь мир
Сингапур подписал соглашение о свободной торговле со странами Тихоокеанского альянса
Twitter.com/IvanDuque  / 

Сингапур, 27 января. Правительство Сингапура подписало соглашение о свободной торговле с государствами — членами Тихоокеанского альянса: Колумбией, Мексикой, Перу и Чили. Об этом сообщили правительства данных стран.

Соглашение нацелено на содействие торговле и укрепление отношений с азиатскими государствами. Кроме того, договор поспособствует сотрудничеству в сферах энергетики, инфраструктуры, цифровой и пищевой отраслей, а также судоходства и логистического обеспечения портов.

«Благодаря этому новому торговому соглашению между Сингапуром и Тихоокеанским альянсом мы реализовываем задачи по сближению с Азиатско-Тихоокеанским регионом, улучшению наших экономических отношений, привлечению инвестиций, расширению доступа к рынкам товаров и содействию доступу поставщиков услуг к различным отраслям», — заявила министр торговли Колумбии Мариа Химена Ломбана после саммита представителей стран на военно-морской базе Байя-Малага.

На встрече присутствовали президенты Колумбии Иван Дуке, Перу Педро Кастильо, Эквадора Гильермо Лассо, Чили Себастьян Пиньера и министр финансов Мексики Рохелио Рамирес.

Страны — члены Тихоокеанского альянса ратифицируют соглашение в соответствии со своими законодательствами. Договор вступит в действие после того, как по меньшей мере парламенты двух государств утвердят его.

«Это ключевой момент для партнерства Сингапура со странами альянса», — подчеркнул премьер-министр Ли Сянь Лун в видеозаявлении.

Представители Тихоокеанского альянса и правительство Эквадора отметили, что южноамериканское государство намерено вступить в организацию в качестве полноценного члена.

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