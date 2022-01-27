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Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура
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Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура

Общество

Ядолла Голами в детстве потерял ногу, но не утратил веру в себя. Он успешно освоил один из самых экстремальных видов спорта — паркур.

Спортсмен живет в иранской провинции Лурестан. Несколько раз в неделю он приезжает в Тегеран, чтобы заняться с товарищами паркуром. Этот вид спорта в республике пока не развит, поэтому найти единомышленников не так просто.

«В настоящее время паркур не имеет поддержки в Иране. Неважно, здоровый вы человек или инвалид. Конечно же, я единственный инвалид в нашей стране, который занимается паркуром, и я надеюсь найти поддержку у властей», — рассказал Ядолла.

Молодой человек потерял ногу в возрасте пяти лет, и, казалось бы, дорога в паркур была закрыта для него. Но стремление, воля к победе и трудолюбие доказали, что возможно все. 

«Инвалидность никогда не должна мешать людям совершенствоваться. Каждый, будь то инвалид или здоровый человек, может достичь своих целей, но только если по-настоящему этого захочет», — заявил иранец.

Помимо паркура, Ядолла освоил и другие виды спорта, включая плавание, езду на велосипеде, альпинизм и гимнастику. Сейчас главная цель мужчины — найти спонсора, чтобы зафиксировать свои рекорды.

«Моя мечта — установить много рекордов в Книге Гиннесса. И, когда я больше не смогу заниматься паркуром, — основать большой клуб и тренировать других», — отметил спортсмен.

Тем временем Ядолла продолжает тренироваться со своими сокомандниками, которых вдохновляют талант и целеустремленность их отважного друга.

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иран инвалиды экстремальный спорт паркур
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