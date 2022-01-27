Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:44
17:43
Экономика
Эксперт Марунич указал, почему США точно не введут санкции против «Северного потока — 2»
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД РФ ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян с Украины из-за эскалации конфликта

Политика
МИД РФ ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян с Украины из-за эскалации конфликта
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 27 января. Россия всегда готова эвакуировать своих граждан с Украины в случае эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что пока специальных планов по этому вопросу нет.

По данным министерства иностранных дел, на Украине наблюдаются многочисленные провокации. Несмотря на это, посольство и другие представительства России в стране продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Государственный департамент США заявил об эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Самим сотрудникам посольства и простым американцам тоже рекомендовано добровольно покинуть страну.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД РФ ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян с Украины из-за эскалации конфликта
украина эвакуация зайцев эскалация
Комментировать