МИД РФ ответил на вопрос о возможной эвакуации россиян с Украины из-за эскалации конфликта

Москва, 27 января. Россия всегда готова эвакуировать своих граждан с Украины в случае эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что пока специальных планов по этому вопросу нет.

По данным министерства иностранных дел, на Украине наблюдаются многочисленные провокации. Несмотря на это, посольство и другие представительства России в стране продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Государственный департамент США заявил об эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Самим сотрудникам посольства и простым американцам тоже рекомендовано добровольно покинуть страну.