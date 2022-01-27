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Журналисты обманом проникли в обгоревшую квартиру Марины Хлебниковой

Общество
Журналисты обманом проникли в обгоревшую квартиру Марины Хлебниковой
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 27 января. Певица Марина Хлебникова, которая серьезно пострадала при пожаре, пожаловалась на обман со стороны журналистов. По словам артистки, представители СМИ проникли в обгоревшую квартиру, введя ее в заблуждение.

Пожар в квартире Хлебниковой произошел еще в ноябре прошлого года, но объект пока не восстановлен. Журналистам удалось заполучить видео из жилища исполнительницы хита «Чашка кофею», однако, как оказалось, кадры были сняты без разрешения самой знаменитости. Певица возмутилась поступком сотрудников СМИ в Instagram Stories.

«Абсолютно бесчеловечно прийти и прикинуться работником «Жилищника» под видом проверки квартиры после пожара, а потом оказаться желтым журналистом со скрытой съемкой», — негодует Хлебникова.

Знаменитость подчеркнула, что не давала согласия на съемку и публикацию видео из ее обгоревшей квартиры. Артистка пригрозила журналистам, заявив, что юристы уже работают над этой ситуацией. Кроме того, певица вспомнила, как несколько лет назад СМИ задавались вопросом, куда она пропала.

«Хлебникова просто устала от обмана и вмешательства в свою личную жизнь, слухов и домыслов!» — пояснила исполнительница.

Журналисты обманом проникли в обгоревшую квартиру Марины Хлебниковой
Prt Scr instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Сама знаменитость показала в Instagram Stories небольшое видео из обгоревшей квартиры. На нем заметны многочисленные растения у окна, которые живы, несмотря на пожар.

«Вот, заехала к себе сегодня в квартиру посмотреть, как идет ремонт», — рассказала за кадром певица.

Журналисты обманом проникли в обгоревшую квартиру Марины Хлебниковой
Prt Scr instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Марина Хлебникова отмечала, что пока не может работать после пожара, но не намерена прекращать карьеру. Исполнительница планирует записывать новые песни.

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Все новости / Общество / Журналисты обманом проникли в обгоревшую квартиру Марины Хлебниковой
певица знаменитости хлебникова
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