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Глава «Молдовагаза» Чебан выступил за подписание нового соглашения с «Газпромом»

Экономика
Глава «Молдовагаза» Чебан выступил за подписание нового соглашения с «Газпромом»
facebook.com  /  SA”Moldovagaz”

Кишинев, 27 января. «Молдовагаз» может заключить новый контракт с российским «Газпромом» из-за технических соображений, передает «Прайм» со ссылкой главу местной компании Вадима Чебана.

Руководитель организации заметил, что в действующее соглашение уже внесли большое количество поправок. Новый документ позволит сформировать актуальные правила по поставкам голубого топлива из РФ. Он также обратил внимание, что страна и на текущий момент получает энергоресурс на хороших условиях.

«Контракт просто будет подписан в новой редакции», — сказал Чебан.

«Газпром» и «Молдовагаз» в октябре прошлого года продлили соглашение на поставку газа на пять лет. Но в ноябре у республики начались проблемы с перечислением выплат за энергоресурс. Премьер-министр Наталья Гаврилица ранее сообщила, что власти готовы частично компенсировать предстоящее увеличение тарифов на голубое топливо для населения.

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Газпром контракт чебан Молдовагаз
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