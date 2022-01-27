Политолог Сатановский: возможные санкции США против Путина обернутся для Вашингтона крахом

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин после введения персональных санкций со стороны США станет еще значимее. Так считает основатель и руководитель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Соединенные Штаты находятся на пороге важного решения: Вашингтон мог бы ввести ограничения против российского лидера Путина, но пока не решается это осуществить.

По словам корреспондента телеканала CBS Маргарет Бреннан, персональные санкции усложнят координацию между странами, которые планируют вести друг с другом переговоры. Поэтому более выигрышным вариантом считает давление на «олигархов, их бизнес-структуры и банковские счета».

По мнению Сатановского, санкции против Путина могут спровоцировать непоправимые для США последствия: они не уничтожат рейтинг российского лидера, а только повысят.

«И без того самый популярный политический лидер в стране... А после введения против него санкций, вообще может пожизненно править без малейших колебаний и сомнений. Ну, пускай вводят!» — высмеял ограничения эксперт.

Политолог считает, что санкции против Путина не дадут старт войны, ведь она уже происходит. Например, на информационном поле. Тем не менее, Запад готовится к борьбе с РФ: подвозят вооружение к границам, строят военные базы.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объяснил причину таких радикальных мер в отношении российского президента. Ею якобы является возможное «нападение» России на Украину.