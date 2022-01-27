Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 17:44
17:41
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Самбурская заболела коронавирусом
17:41
Экономика
Аналитики Knight Frank отметили рекордные продажи на рынке элитных новостроек Москвы
17:37
Экономика
«КамАЗ» будет выпускать электромобили в Венгрии
17:37
Армия
Минобороны РФ запустило на своем сайте раздел о годовщине снятия блокады Ленинграда
17:36
Политика
Обозреватель Руст: США лукавят с «секретным» ответом по гарантиям безопасности
17:33
Спорт
Губерниев рассказал о «раздолбайстве» при встрече российских олимпийцев в Китае
17:33
Происшествия
Похитивших у пенсионеров более 1 млн рублей мошенников задержали в Петербурге
17:32
Происшествия
Житель Башкортостана погиб в ДТП со скорой на трассе в Пермском крае
17:30
Происшествия
Суд на Украине оставил без изменения пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому
17:30
Общество
Одноногий спортсмен из Ирана освоил сложнейшие элементы паркура
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Сатановский: возможные санкции США против Путина обернутся для Вашингтона крахом

Политика
Политолог Сатановский: возможные санкции США против Путина обернутся для Вашингтона крахом
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин после введения персональных санкций со стороны США станет еще значимее. Так считает основатель и руководитель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Соединенные Штаты находятся на пороге важного решения: Вашингтон мог бы ввести ограничения против российского лидера Путина, но пока не решается это осуществить.

По словам корреспондента телеканала CBS Маргарет Бреннан, персональные санкции усложнят координацию между странами, которые планируют вести друг с другом переговоры. Поэтому более выигрышным вариантом считает давление на «олигархов, их бизнес-структуры и банковские счета».

По мнению Сатановского, санкции против Путина могут спровоцировать непоправимые для США последствия: они не уничтожат рейтинг российского лидера, а только повысят.

«И без того самый популярный политический лидер в стране... А после введения против него санкций, вообще может пожизненно править без малейших колебаний и сомнений. Ну, пускай вводят!» — высмеял ограничения эксперт.

Политолог считает, что санкции против Путина не дадут старт войны, ведь она уже происходит. Например, на информационном поле. Тем не менее, Запад готовится к борьбе с РФ: подвозят вооружение к границам, строят военные базы.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден объяснил причину таких радикальных мер в отношении российского президента. Ею якобы является возможное «нападение» России на Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Сатановский: возможные санкции США против Путина обернутся для Вашингтона крахом
санкции путин сша сатановский
Комментировать