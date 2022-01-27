Правоохранители спасли пенсионерку из полыхающего дома в Бийске

Барнаул, 27 января. Полицейские спасли пожилую женщину при пожаре в жилом доме. Стражи порядка не стали дожидаться прибытия бригады скорой помощи и сами доставили пострадавшую в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, правоохранители направлялись на осмотр места происшествия, когда увидели возгорание. Они изменили маршрут и направились к горящему дому. Соседи пояснили, что внутри может оставаться человек.

Сотрудники полиции разбили окно и вошли в задымленное помещение. Там они увидели пенсионерку, лежащую на полу без сознания. Женщину вынесли из полыхающего здания, а после отвезли в медицинское учреждение для незамедлительного оказания помощи. Пострадавшая получила серьезные ожоги. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Руководство ГУ МВД России собирается наградить героев медалями «За отвагу на пожаре».

Сотрудники МЧС спасли 24 человека при пожаре в жилом доме на западе Москвы, информирует РИАМО. Огонь распространился на площади 75 квадратных метров.