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Следователи Самарской области раскрыли убийство 15-летней давности
Общество
Следователи Самарской области раскрыли убийство 15-летней давности
Невские Новости  / 

Самара, 27 января. Безенчукские следователи завершили расследование убийства девушки, произошедшего 15 лет назад.

По версии следствия, ночью 6 ноября 2006 года в селе Обшаровка Самарской области мужчина познакомился с 19-летней девушкой, возвращавшейся от друзей. В процессе совместного употребления алкогольных напитков они поссорились. В припадке ярости мужчина схватил новую знакомую за горло с такой силой, что у нее произошла асфиксия, сообщает СОВА.

Он оттащил бездыханное тело к лесополосе и сбросил в ров недалеко от кладбища, присыпав его ветками. Труп девушки был найден лишь спустя год, поэтому на расследование всех деталей инцидента и на проведение экспертиз ушло 15 лет. Недавно удалось установить личность 52-летнего обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Симферополе 13-летней школьницы, подозреваемой в убийстве собственного отца. По предварительным данным, она могла пять раз ударить отца ножом в грудь и живот, защищая мать.

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расследование убийство уголовное дело
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