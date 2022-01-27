Коротченко: политическое решение о возможности поставок российского оружия ДНР и ЛНР принято

Санкт-Петербург, 27 января. Поставки российского вооружения ДНР и ЛНР для защиты республик от масштабной агрессии ВСУ могут быть осуществлены в любой момент, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», политолог Игорь Коротченко обратил внимание на инициативу депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» в ходе пресс-конференции, которую организовала Медиагруппа «Патриот».

Влиятельные российские законодатели предложили направить оружие силовым структурам ЛНР и ДНР, так как обе республики столкнулись с угрозой крупного наступления ВСУ, отметил политолог.

«Я думаю, что политическое решение о допустимости (помощи российским оружием республикам Донбасса. — Прим. ред.) принято, вопрос заключается только в сроках реализации и целесообразности. В любой момент такие поставки могут быть осуществлены», — выразил свое мнение эксперт.

По его словам, РФ не грозят санкции в ответ на поддержку оборонительным вооружением Народных милиций ДНР и ЛНР. Напряженная ситуация в Донбассе внимательно отслеживается российскими властями в режиме реального времени, подчеркнул Коротченко.